Миколенко прилетел в Германию со сборной Украины — что известно о травме игрока

Футболисты сборной Украины в Германии. Фото: instagram.com/uafukraine/

Самолет с делегацией сборной Украины успешно приземлился в Германии. Футболисты и тренерский штаб национальной команды уже заселились в отель.

"Сине-желтые" продолжат подготовку к матчам Евро-2024, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины вылетела в Германию сразу после победы над Молдовой (4:0) в Кишиневе. Делегация "сине-желтых" расположилась в федеральной земле Гессен. Футболисты будут жить в отеле города Таунусштайн, а делегация команды остановилась в Висбадене.

Сборную Украины встретили хлебом с солью. Фото: instagram.com/uafukraine/

Команда Сергея Реброва сыграет свой первый поединок на Евро-2024 17 июня в Мюнхене. Соперником сборной Украины станет Румыния. Уже 21 июня "сине-желтые" будут противостоять Словакии в Дюссельдорфе. Сборная Украины завершит групповой этап турнира 26 июня поединком с Бельгией в Штутгарте.

Что известно о травме Миколенко

Делегация сборной Украины прибыла в Германию в полном составе. Вместе с командой был и защитник "Эвертона" Виталий Миколенко.

Накануне футболист получил травму в матче с Молдовой. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров заявил, что это не рецидив недавнего повреждения игрока. Сегодня Миколенко пройдет повторное МРТ, после чего станет известно, когда он вернется на поле. Однако в Германии было заметно, что защитник хромал на одну ногу.

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