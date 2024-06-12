Миколенко прилетів до Німеччини зі збірною України — що відомо про травму гравця

Футболісти збірної України у Німеччині. Фото: instagram.com/uafukraine/

Літак із делегацією збірної України успішно приземлився у Німеччині. Футболісти та тренерський штаб національної команди вже заселилися до готелю.

"Синьо-жовті" продовжать підготовку до матчів Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна України вилетіла до Німеччини одразу після перемоги над Молдовою (4:0) у Кишиневі. Делегація "синьо-жовтих" розташувалася у федеральній землі Гессен. Футболісти житимуть у готелі міста Таунусштайн, а супроводжуючий персонал команди зупинився у Вісбадені.

Збірну України зустріли хлібом із сіллю. Фото: instagram.com/uafukraine/

Команда Сергія Реброва зіграє свій перший поєдинок на Євро-2024 17 червня у Мюнхені проти збірної Румунії. Вже 21 червня "синьо-жовті" протистоятимуть Словаччині у Дюссельдорфі. Збірна України завершить груповий етап турніру 26 червня поєдинком із Бельгією у Штутгарті.

Що відомо про травму Миколенка

Делегація збірної України прибула до Німеччини у повному складі. Разом із командою був і захисник "Евертона" Віталій Миколенко.

Напередодні футболіст отримав травму у матчі з Молдовою. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров заявив, що це не є рецидивом нещодавнього пошкодження гравця. Сьогодні Миколенко пройде повторне МРТ, після чого стане відомо, коли він повернеться на поле. Однак у Німеччині було помітно, що захисник шкутильгав на одну ногу.

Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

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