Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України прибула до Німеччини — що відомо про травму Миколенка arrow

Збірна України прибула до Німеччини — що відомо про травму Миколенка

12 червня 2024 17:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко прилетів до Німеччини зі збірною України — що відомо про травму гравця
Футболісти збірної України у Німеччині. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Літак із делегацією збірної України успішно приземлився у Німеччині. Футболісти та тренерський штаб національної команди вже заселилися до готелю.

"Синьо-жовті" продовжать підготовку до матчів Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Збірна України вилетіла до Німеччини одразу після перемоги над Молдовою (4:0) у Кишиневі. Делегація "синьо-жовтих" розташувалася у федеральній землі Гессен. Футболісти житимуть у готелі міста Таунусштайн, а супроводжуючий персонал команди зупинився у Вісбадені.

Сергій Ребров
Збірну України зустріли хлібом із сіллю. Фото: instagram.com/uafukraine/

Команда Сергія Реброва зіграє свій перший поєдинок на Євро-2024 17 червня у Мюнхені проти збірної Румунії. Вже 21 червня "синьо-жовті" протистоятимуть Словаччині у Дюссельдорфі. Збірна України завершить груповий етап турніру 26 червня поєдинком із Бельгією у Штутгарті.

Що відомо про травму Миколенка

Делегація збірної України прибула до Німеччини у повному складі. Разом із командою був і захисник "Евертона" Віталій Миколенко.

Напередодні футболіст отримав травму у матчі з Молдовою. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров заявив, що це не є рецидивом нещодавнього пошкодження гравця. Сьогодні Миколенко пройде повторне МРТ, після чого стане відомо, коли він повернеться на поле. Однак у Німеччині було помітно, що захисник шкутильгав на одну ногу.

Нагадаємо, "Динамо" влітку втратить Бражка та ще двох гравців збірної України.

Судаков гратиме в Англії — Шахтар продасть гравця після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо. 

Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди. 

Луческу дав прогноз на виступи збірної України на Євро-2024.

футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Віталій Миколенко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор