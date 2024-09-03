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Сборная Украины провела первую тренировку в Чехии — фото

3 сентября 2024 11:43
Валерий Ковалевич - Редактор
Шапаренко и Зинченко приняли участие в тренировке сборной Украины в Праге
Михаил Мудрик и Ефим Конопля на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболисты сборной Украины по футболу официально начали подготовку к матчам Лиги Наций. Команда Сергея Реброва провела первую тренировку в Чехии. 

В начале сентября 2024 года "сине-желтые" сыграют два матча, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров собрал футболистов национальной команды в Чехии, где "сине-желтые" будут играть свои номинально домашние матчи Лиги Наций. В заявке команды оказалось 26 игроков. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко работает с мячом. Фото: instagram.com/uafukraine/

Первая тренировка сборной Украины 

Во вторник, 3 сентября, подопечные Сергея Реброва впервые вышли на тренировочное поле стадиона в Праге. Одним из самых активных футболистов в составе "сине-желтых" оказался Михаил Мудрик, которому удалось за короткое время дважды отличиться в воротах, которые защищал Анатолий Трубин. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в хорошем настроении. Фото: instagram.com/uafukraine/

Важно отметить, что в составе сборной Украины тренировался и Михаил Шапаренко, который пропустил матч "Динамо" с ЛНЗ из-за проблем со здоровьем. 

Уже в субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет в Праге с национальной командой Албании. Три дня спустя, 10 сентября, подопечных Сергея Реброва ждет поединок с Чехией. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Лига Наций Анатолий Трубин

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