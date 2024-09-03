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Збірна України провела перше тренування у Чехії — фото

3 вересня 2024 11:43
Валерій Ковалевич - Редактор
Шапаренко та Зінченко взяли участь у тренуванні збірної України у Празі
Михайло Мудрик та Юхим Конопля на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Футболісти збірної України з футболу офіційно розпочали підготовку до матчів Ліги Націй. Команда Сергія Реброва провела перше тренування у Чехії.

На початку вересня 2024 року "синьо-жовті" зіграють два матчі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров зібрав футболістів національної команди у Чехії, де "синьо-жовті" гратимуть свої номінально домашні матчі Ліги Націй. У заявці команди опинилося 26 гравців.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко працює із м'ячем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Перше тренування збірної України

У вівторок, 3 вересня, підопічні Сергія Реброва вперше вийшли на тренувальне поле стадіону у Празі. Одним із найактивніших футболістів у складі "синьо-жовтих" виявився Михайло Мудрик, якому вдалося за короткий час двічі відзначитись у воротах, які захищав Анатолій Трубін.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у гарному настрої. Фото: instagram.com/uafukraine/

Важливо відзначити, що у складі збірної України тренувався й Михайло Шапаренко, який пропустив матч "Динамо" із ЛНЗ через проблеми зі здоров'ям.

Вже у суботу, 7 вересня, збірна України зіграє у Празі з національною командою Албанії. Через три дні, 10 вересня, на підопічних Сергія Реброва чекає поєдинок з Чехією.

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Анатолій Трубін

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