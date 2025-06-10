Травма Шапаренко — когда полузащитник вернется на поле

Николай Шапаренко перед тренировкой. Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку ко второму матчу турнира Canadian Shield. В ночь на 11 июня команда Сергея Реброва сыграет против Новой Зеландии.

Перед игрой украинская сборная столкнулась с кадровыми трудностями, сообщил на пресс-конференции Сергей Ребров.

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Что известно о составе накануне игры

Участие полузащитника Артема Бондаренко находится под вопросом — он получил повреждение. А вот Николай Шапаренко уже восстановился и сможет принять участие в подготовке.

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