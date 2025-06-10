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Главная Спорт Сборная Украины рискует сыграть без лидера с Новой Зеландией

Сборная Украины рискует сыграть без лидера с Новой Зеландией

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 10:24
Травма Шапаренко — когда полузащитник вернется на поле
Николай Шапаренко перед тренировкой. Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку ко второму матчу турнира Canadian Shield. В ночь на 11 июня команда Сергея Реброва сыграет против Новой Зеландии.

Перед игрой украинская сборная столкнулась с кадровыми трудностями, сообщил на пресс-конференции Сергей Ребров.

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Один из игроков основного состава сборной Украины получил повреждение и может пропустить встречу. Также известно, что другой важный футболист восстановился и вернулся к тренировкам. В остальном состав сборной полностью готов к матчу. 

Илья Забарный
Забарному оказывают помощь во время тренировки. Фото: УАФ 

Что известно о составе накануне игры

Участие полузащитника Артема Бондаренко находится под вопросом — он получил повреждение. А вот Николай Шапаренко уже восстановился и сможет принять участие в подготовке.

Украина начала турнир с поражения от Канады (2:4), и теперь постарается реабилитироваться в поединке против команды с Океании.

Напомним, главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву надо решить важную проблему за три месяца. 

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В "Борнмуте" приняли окончательное решение по поводу судьбы защитника Ильи Забарного. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Николай Шапаренко Артем Бондаренко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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