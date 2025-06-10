Травма Шапаренко — когда полузащитник вернется на поле

Сборная Украины рискует сыграть без лидера с Новой Зеландией
Сборная Украины продолжает подготовку ко второму матчу турнира Canadian Shield. В ночь на 11 июня команда Сергея Реброва сыграет против Новой Зеландии.
Перед игрой украинская сборная столкнулась с кадровыми трудностями, сообщил на пресс-конференции Сергей Ребров.
Один из игроков основного состава сборной Украины получил повреждение и может пропустить встречу. Также известно, что другой важный футболист восстановился и вернулся к тренировкам. В остальном состав сборной полностью готов к матчу.
Что известно о составе накануне игры
Участие полузащитника Артема Бондаренко находится под вопросом — он получил повреждение. А вот Николай Шапаренко уже восстановился и сможет принять участие в подготовке.
Украина начала турнир с поражения от Канады (2:4), и теперь постарается реабилитироваться в поединке против команды с Океании.
Напомним, главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву надо решить важную проблему за три месяца.
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