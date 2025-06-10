Травма Шапаренка — коли півзахисник повернеться на поле

Збірна України ризикує зіграти без лідера з Новою Зеландією
Збірна України продовжує підготовку до другого матчу турніру Canadian Shield. У ніч на 11 червня команда Сергія Реброва зіграє проти Нової Зеландії.
Перед грою українська збірна постала перед кадровими труднощами, повідомив на пресконференції Сергій Ребров.
Один із гравців основного складу збірної України зазнав ушкодження і може пропустити зустріч. Також відомо, що інший важливий футболіст відновився та повернувся до тренувань. В іншому склад збірної повністю готовий до матчу.
Що відомо про склад напередодні гри
Участь півзахисника Артема Бондаренка перебуває під питанням — він зазнав ушкодження. А ось Микола Шапаренко вже відновився і зможе взяти участь у підготовці.
Україна розпочала турнір із поразки від Канади (2:4), і тепер постарається реабілітуватися в поєдинку проти команди з Океанії.
Нагадаємо, головному тренеру збірної України Сергію Реброву треба розв'язати важливу проблему за три місяці.
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