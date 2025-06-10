Травма Шапаренка — коли півзахисник повернеться на поле

Микола Шапаренко перед тренуванням. Фото: УАФ

Збірна України продовжує підготовку до другого матчу турніру Canadian Shield. У ніч на 11 червня команда Сергія Реброва зіграє проти Нової Зеландії.

Перед грою українська збірна постала перед кадровими труднощами, повідомив на пресконференції Сергій Ребров.

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Один із гравців основного складу збірної України зазнав ушкодження і може пропустити зустріч. Також відомо, що інший важливий футболіст відновився та повернувся до тренувань. В іншому склад збірної повністю готовий до матчу.

Забарному надають допомогу під час тренування. Фото: УАФ

Що відомо про склад напередодні гри

Участь півзахисника Артема Бондаренка перебуває під питанням — він зазнав ушкодження. А ось Микола Шапаренко вже відновився і зможе взяти участь у підготовці.

Україна розпочала турнір із поразки від Канади (2:4), і тепер постарається реабілітуватися в поєдинку проти команди з Океанії.

Нагадаємо, головному тренеру збірної України Сергію Реброву треба розв'язати важливу проблему за три місяці.

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