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Сборная Украины U-17 уступила Сербии в первом матче Чемпионата Евро-2024

20 мая 2024 20:26
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Сборная Украины U-17 уступила Сербии в первом матче Чемпионата Евро-2024
Кадр с матча Украина – Сербия. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Сегодня, 20 мая, юношеская сборная Украины U-17 начала свое выступление на чемпионате Европы 2024 года. В первом матче игроки встретились со сборной Сербии.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Юношеская сборная Украины сыграла первый матч на Чемпионате Европы Евро-2024 U-17 по футболу. Украинцы уступили противнику с минимальным счетом.

Уже на второй минуте встречи наши игроки пропустили — Младенович с левого фланга штрафной направил мяч под дальний выстрел Макевичу, а тот отличился голом и открыл счет. Этот забитый мяч оказался единственным в поединке — счет встречи 1:0.

Сине-желтые в группе А сыграют в ближайшие дни с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).

Голы: Макевич, 2

Предупреждения: Бубанья, 38, Младенович, 39, Милославльевич, 68 – Редушко, 46, Стрельчук, 60

Сербия U-17: Йованович — Стоянович, Милосавльевич, Роганович, Бубанья — Василич, Макевич, Костич (Дамьянович, 67) — Младенович, Цветкович (Премович, 86), Костов.

Запасные: Чарапич, Джорджевич, Чирич.

Украина U-17 : Макаренко — Стрельчук, Дегтярь, Третьяк, Шелекета — Оличенко (Вакулюк, 64), Драган (Сорока, 46), Люсин (Редушко, 46) — Бондарь (Денисов, 64), Степанов, Богданов (Попов, 7).

Запасные: Петренко, Рыбак, Данковский, Баршак.

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