Сборная Украины U-17 уступила Сербии в первом матче Чемпионата Евро-2024
Сегодня, 20 мая, юношеская сборная Украины U-17 начала свое выступление на чемпионате Европы 2024 года. В первом матче игроки встретились со сборной Сербии.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Украина против Сербии на Евро-2024 U-17
Юношеская сборная Украины сыграла первый матч на Чемпионате Европы Евро-2024 U-17 по футболу. Украинцы уступили противнику с минимальным счетом.
Уже на второй минуте встречи наши игроки пропустили — Младенович с левого фланга штрафной направил мяч под дальний выстрел Макевичу, а тот отличился голом и открыл счет. Этот забитый мяч оказался единственным в поединке — счет встречи 1:0.
Сине-желтые в группе А сыграют в ближайшие дни с Чехией (23 мая) и Кипром (26 мая).
Голы: Макевич, 2
Предупреждения: Бубанья, 38, Младенович, 39, Милославльевич, 68 – Редушко, 46, Стрельчук, 60
Сербия U-17: Йованович — Стоянович, Милосавльевич, Роганович, Бубанья — Василич, Макевич, Костич (Дамьянович, 67) — Младенович, Цветкович (Премович, 86), Костов.
Запасные: Чарапич, Джорджевич, Чирич.
Украина U-17 : Макаренко — Стрельчук, Дегтярь, Третьяк, Шелекета — Оличенко (Вакулюк, 64), Драган (Сорока, 46), Люсин (Редушко, 46) — Бондарь (Денисов, 64), Степанов, Богданов (Попов, 7).
Запасные: Петренко, Рыбак, Данковский, Баршак.
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