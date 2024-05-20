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Збірна України U-17 поступилась Сербії у першому матчі Чемпіонату Євро-2024

20 травня 2024 20:26
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Збірна України U-17 поступилась Сербії у першому матчі Чемпіонату Євро-2024
Кадр з матчу Україна - Сербія. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Сьогодні, 20 травня, юнацька збірна України U-17 розпочала свій виступ на чемпіонаті Європи 2024. В першому матчі гравці зустрілись зі збірною Сербії. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Юнацька збірна України зіграла перший матч на Чемпіонаті Європи Євро-2024 з футболу. Українці поступились супротивнику з мінімальним рахунком. 

Вже на другій хвилині зустрічі наші гравці пропустили — Младенович із лівого флангу штрафного направив м'яч під дальній постріл Макевичу, а той відзначився голом та відкрив рахунок. Цей забитий мʼяч виявився єдиним у поєдинку — рахунок зустрічі 1:0.

Синьо-жовті у групі А зіграють найближчими днями із Чехією (23 травня) та Кіпром (26 травня). 
 

Голи: Макевич, 2

Попередження: Бубанья, 38, Младенович, 39, Мілославльєвич, 68 – Редушко, 46, Стрільчук, 60

Сербія U-17: Йованович – Стоянович, Мілосавльєвич, Роганович, Бубанья – Васілич, Макевич, Костич (Дам’янович, 67) – Младенович, Цветкович (Премович, 86), Костов.

Запасні: Чарапич, Джорджевич, Чірич.

Україна U-17: Макаренко – Стрільчук, Дігтярь, Третяк, Шелекета – Оліченко (Вакулюк, 64), Драган (Сорока, 46), Люсін (Редушко, 46) – Бондар (Денисов, 64), Степанов, Богданов (Попов, 77).

Запасні: Петренко, Рибак, Данковський, Баршак.

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Шевченко приїхав до збірної України перед важливим матчем.

футбол
Україна
Євро-2024
молодіжна збірна України

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