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Сборная Украины U-21 не дала победить Италии — видео

19 ноября 2024 22:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Украина U-21 сыграла вничью с Италией в товарищеском матче
Сборная Украины U-21 после матча с Италией. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Украины U-21 по футболу провела второй товарищеский матч в ноябре. После команды Португалии U-21 (3:3) новым соперником команды Унаи Мельгосы стала Италия U-21.

На территории соперника украинцы сыграли вничью 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый тайм завершился в пользу хозяев поля. На 26-й минуте Палестра исполнил навес с правого фланга, а Фабио точным ударом открыл счет.

Украинцы быстро ответили — на 28-й минуте Олег Квасница перехватил мяч, подошел к штрафной и ударом в дальний нижний угол ворот сравнял счет.

В конце тайма, на 45-й минуте, Эспозито забил головой после розыгрыша углового, снова выведя Италию вперед.

Во втором тайме "сине-желтые" играли интереснее соперника и были награждены на 84-й минуте.

После удачной атаки, проведенной в несколько касаний, Царенко отдал на забившего в пустые ворота Краснопира — 2:2.

Италия U-21 — Украина U-21 — 2:2

Голы: Фаббиан, 26, Эспозито, 45 - Квасница, 28, Краснопир, 84.

Италия U-21: Дзакки (Сасси, 46), Палестра, Бертола, Хиларди, Туриккья (Руджери, 74), Касадеи (Вольпато, 74), Прати, Миретти (Ньонто, 58), Пафунди (Ндур, 58), Фаббиан, Эспозито (Амброзино, 74).

Украина U-21: Нещерет, Кузык (Хлань, 61), Батагов, Козик, Крупский, Яцик (Мельниченко, 66), Варфоломеев, Федор (Царенко, 58), Брагару, Квасница (Великан, 46), Вьюнник (Краснопир, 81).

Предупреждение Бертола.

Напомним, "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в игроке национальной сборной Илье Забарном.

Украину может покинуть бывшая жена тренера вратарей донецкого "Шахтера" Андрея Пятова.

В "Динамо" сообщили о планах на следующие трансферные окна.

Сергея Реброва могут уволить с должности главного тренера сборной Украины.

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