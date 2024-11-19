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Збірна України U-21 не дала перемогти Італії — відео

19 листопада 2024 22:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Україна U-21 зіграла внічию з Італією в товариському матчі
Збірна України U-21 після матчу з Італією. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України U-21 з футболу провела другий товариський матч в листопаді. Після команди Португалії U-21 (3:3) новим суперником команди Унаї Мельгоси стала Італія U-21.

На території суперника українці зіграли внічию 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший тайм завершився на користь господарів. На 26-й хвилині Палестра виконав навіс із правого флангу, а Фабіо точним ударом відкрив рахунок.

Українці швидко відповіли — на 28-й хвилині Олег Квасниця перехопив м'яч, підійшов до штрафного майданчика й ударом у дальній нижній кут воріт зрівняв рахунок.

Наприкінці тайму, на 45-й хвилині, Еспозіто забив головою після розіграшу кутового, знову вивівши Італію вперед.

У другому таймі "синьо-жовті" грали цікавіше суперника та були нагороджені на 84-й хвилині.

Після вдалої атаки, проведеної в кілька дотиків, Царенко віддав на Краснопіра, який забив у пусті ворота — 2:2.

Італія U-21 — Україна U-21 — 2:2

Голи: Фаббіан, 26, Еспозіто, 45 — Квасниця, 28, Краснопір, 84.

Італія U-21: Дзаккі (Сассі, 46), Палестра, Бертола, Гіларді, Туріккья (Руджері, 74), Касадеї (Вольпато, 74), Праті, Міретті (Ньонто, 58), Пафунді (Ндур, 58), Фаббіан, Еспозіто (Амброзіно, 74).

Україна U-21: Нещерет, Кузик (Хлань, 61), Батагов, Козік, Крупський, Яцик (Мельниченко, 66), Варфоломєєв, Федор (Царенко, 58), Брагару, Квасниця (Велетень, 46), В’юнник (Краснопір, 81).

Попередження: Бертола.

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