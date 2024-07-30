Олимпиада-2024 — Украина не сумела обыграть Аргентину на футбольном турнире

Футболисты Олимпийской сборной Украины перед матчем. Фото: Reuters/Nir Elias

Сборная Аргентины стала последним соперником национальной команды Украины в групповом футбольном турнире Олимпиады-2024. Команда Руслана Ротаня считалась аутсайдером пары, но сумела дать бой фавориту.

В первом тайме соперники обменялись серией опасных моментов, но не забили ни одного гола, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Перед стартом третьего тура сборная Украины оказалась на втором месте в турнирной таблице, где все четыре участника набрали по три балла. Команду Ротаня в теории устраивала даже ничья, но было очевидно, что Марокко победить Ирак. Значит, и "сине-желтым" нужны были только три очка.

Тренерский штаб сборной Украины с мягкими игрушками. Фото: УАФ

Как "сине-желтые" сыграли с "Альбиселесте"

Украина — Аргентина — 0:2 (0:0)

Голы: Альмада, 47; Эчеверри, 90.

Украина: Фесюн — Мартынюк (Сыч, 67), Батагов, Таловеров, Крупский — Рубчинский, Михайленко (Очеретько, 59), Крыськив — Брагару (Федор, 59), Сикан (капитан) (Краснопир, 59), Хлань.

Тренер: Руслан Ротань.

Аргентина: Рульи — Солер (Амионе, 68), Отаменди (капитан), Ди Чезаре, Лухан — Альмада (Бельтран, 80), Медина, Фернандес (Зенон, 68), Симеоне — Альварес (Эчеверри, 80), Гонду (Эссе, 58).

Тренер: Хавьер Маскерано.

Руслан Ротань вернулся в основной состав Максима Таловерова, но даже это не помешало назвать состав сборной Украины сыгранным. Футболисты подошли к поединку в хорошем настроении, а во время выполнения национального гимна члены тренерского штаба подняли над головой мягкие игрушки в память о ракетном ударе по больницам в Украине.

Аргентинцы с первых минут матча завладели инициативой и буквально устроили осаду ворот Фесюна. Опасные моменты не заставили себя ждать. Альварес упустил шанс забить гол, и сразу после этого у противоположных ворот едва не отличился Батагов.

Украинцы старались отвечать на выпады соперника, а в конце тайма и вовсе могли повести в счете. В добавленное время Михайленко убрал соперника на фланге и отдал пас в центр на Крыськива. Футболист "Шахтера" эффектно обыграл оппонента, но попал в защитника почти на линии ворот.

Создалось впечатление, что "сине-желтые" близки к голу. Как оказалось, к голу в свои ворота. В начале второго тайма лучший бомбардир аргентинцев Альмада прошел по центру и мощно пробил в верхний угол ворот Фесюна, 0:1!

После гола темп матча упал. Казалось, что украинцы перестали играть в свой футбол. Ротань немного "оживил" команду с помощью тройной замены. На 67-й минуте Краснопир обыгрался с Хланем и нанес опасный удар, но Рульи зафиксировал мяч в руках. На 72-й минуте Крупский прострелил вдоль ворот соперника, однако никто из партнеров по команде не успел дотянуться до мяча. Через минуту Крыськив и Краснопир помешали друг другу пробить в пустой угол ворот из центра чужой штрафной. Затем Очеретько попал в Отаменди после мягкой передачи от Крыськива.

Тьяго Альмада празднует очередной гол на Олимпиаде. Фото: Reuters/Nir Elias

Украинские футболисты не сдавались и атаковали до финального свистка, но пропустили еще один гол на 90-й минуте. Фесюн отразил мяч после удара по своим воротам, но никто не помешал Эчеверри удачно сыграть на добивании, 0:2. В сухом остатке констатируем первую победу в истории футбольного турнира Олимпиады при достаточно хорошей игре на протяжение турнира.

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь.

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца.

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.