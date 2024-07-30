Олімпіада-2024 — Україна не зуміла обіграти Аргентину на футбольному турнірі

Збірна України втратила декілька моментів у матчі з Аргентиною та вибула з боротьби на Олімпіаді
Збірна Аргентини стала останнім суперником національної команди України у груповому футбольному турнірі Олімпіади-2024. Команда Руслана Ротаня вважалася аутсайдером пари, але зуміла дати бій переможцю.
У першому таймі суперники обмінялися серією небезпечних моментів, але не забили жодного гола, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перед стартом третього туру збірна України опинилася на другому місці у турнірній таблиці, де всі чотири учасники набрали по три бали. Команду Ротаня теоретично влаштовувала навіть нічия, але очевидно, що Марокко перемогти Ірак. Значить, і "синьо-жовтим" потрібні були лише три очки.
Як "синьо-жовті" зіграли з "Альбіселесте"
Україна — Аргентина — 0:2 (0:0)
Голи: Альмада, 47; Ечеверрі, 90.
Україна: Фесюн — Мартинюк (Сич, 67), Батагов, Таловєров, Крупський — Рубчинський, Михайленко (Очеретько, 59), Криськів — Брагару (Федор, 59), Сікан (капітан) (Краснопір, 59), Хлань.
Тренер: Руслан Ротань.
Аргентина: Рульї — Солер (Аміоне, 68), Отаменді (капітан), Ді Чезаре, Лухан — Альмада (Бельтран, 80), Медіна, Фернандес (Зенон, 68), Сімеоне — Альварес (Ечеверрі, 80), Гонду (Есе, 58).
Тренер: Хав'єр Маскерано.
Руслан Ротань повернувся до основного складу Максима Таловєрова, але це навіть не завадило назвати склад збірної України зіграним. Футболісти підійшли до поєдинку у гарному настрої, а під час виконання національного гімну члени тренерського штабу підняли над головою м'які іграшки на згадку про ракетний удар по лікарнях в Україні.
Аргентинці з перших хвилин матчу заволоділи ініціативою та буквально влаштували облогу воріт Фесюна. Небезпечні моменти не змусили на себе чекати. Альварес упустив шанс забити гол, і одразу після цього біля протилежних воріт мало не відзначився Батагов.
Українці намагалися відповідати на випади суперника, а наприкінці тайму взагалі могли повести в рахунку. На додаток Михайленко прибрав суперника на фланзі та віддав пас у центр на Криськіва. Футболіст "Шахтаря" ефектно обіграв опонента, але влучив у захисника майже на лінії воріт.
Склалося враження, що "синьо-жовті" близькі до голу. Як виявилось, до гола у свої ворота. На початку другого тайму найкращий бомбардир аргентинців Альмада пройшов центром і потужно пробив у верхній кут воріт Фесюна, 0:1!
Після голу темп матчу впав. Здавалося, що українці перестали грати у свій футбол. Ротань трохи "оживив" команду за допомогою потрійної заміни. На 67-й хвилині Краснопір обігрався з Хланем і завдав небезпечного удару, але Рульї зафіксував м'яч у руках. На 72-й хвилині Крупський прострілив уздовж воріт суперника, проте ніхто з партнерів по команді не встиг дотягнутися до м'яча. Через хвилину Криськів та Краснопір завадили один одному пробити у порожній кут воріт із центру чужого штрафного майданчика. Потім Очеретько потрапив до Отаменді після м'якої передачі від Криськіва.
Українські футболісти не здавалися та атакували до фінального свистка, проте пропустили ще один гол на 90-й хвилині. Фесюн відбив м'яч після удару по своїх воротах, але ніхто не завадив Ечеверрі вдало зіграти на добиванні 0:2. У сухому залишку констатуємо першу перемогу в історії футбольного турніру Олімпіади за досить гарної гри протягом турніру.
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