Олімпіада-2024 — Україна не зуміла обіграти Аргентину на футбольному турнірі

Футболісти Олімпійської збірної України перед матчем Фото: Reuters/Nir Elias

Збірна Аргентини стала останнім суперником національної команди України у груповому футбольному турнірі Олімпіади-2024. Команда Руслана Ротаня вважалася аутсайдером пари, але зуміла дати бій переможцю.

У першому таймі суперники обмінялися серією небезпечних моментів, але не забили жодного гола, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перед стартом третього туру збірна України опинилася на другому місці у турнірній таблиці, де всі чотири учасники набрали по три бали. Команду Ротаня теоретично влаштовувала навіть нічия, але очевидно, що Марокко перемогти Ірак. Значить, і "синьо-жовтим" потрібні були лише три очки.

Тренерський штаб збірної України із м'якими іграшками. Фото: УАФ

Як "синьо-жовті" зіграли з "Альбіселесте"

Україна — Аргентина — 0:2 (0:0)

Голи: Альмада, 47; Ечеверрі, 90.

Україна: Фесюн — Мартинюк (Сич, 67), Батагов, Таловєров, Крупський — Рубчинський, Михайленко (Очеретько, 59), Криськів — Брагару (Федор, 59), Сікан (капітан) (Краснопір, 59), Хлань.

Тренер: Руслан Ротань.

Аргентина: Рульї — Солер (Аміоне, 68), Отаменді (капітан), Ді Чезаре, Лухан — Альмада (Бельтран, 80), Медіна, Фернандес (Зенон, 68), Сімеоне — Альварес (Ечеверрі, 80), Гонду (Есе, 58).

Тренер: Хав'єр Маскерано.

Руслан Ротань повернувся до основного складу Максима Таловєрова, але це навіть не завадило назвати склад збірної України зіграним. Футболісти підійшли до поєдинку у гарному настрої, а під час виконання національного гімну члени тренерського штабу підняли над головою м'які іграшки на згадку про ракетний удар по лікарнях в Україні.

Аргентинці з перших хвилин матчу заволоділи ініціативою та буквально влаштували облогу воріт Фесюна. Небезпечні моменти не змусили на себе чекати. Альварес упустив шанс забити гол, і одразу після цього біля протилежних воріт мало не відзначився Батагов.

Українці намагалися відповідати на випади суперника, а наприкінці тайму взагалі могли повести в рахунку. На додаток Михайленко прибрав суперника на фланзі та віддав пас у центр на Криськіва. Футболіст "Шахтаря" ефектно обіграв опонента, але влучив у захисника майже на лінії воріт.

Склалося враження, що "синьо-жовті" близькі до голу. Як виявилось, до гола у свої ворота. На початку другого тайму найкращий бомбардир аргентинців Альмада пройшов центром і потужно пробив у верхній кут воріт Фесюна, 0:1!

Після голу темп матчу впав. Здавалося, що українці перестали грати у свій футбол. Ротань трохи "оживив" команду за допомогою потрійної заміни. На 67-й хвилині Краснопір обігрався з Хланем і завдав небезпечного удару, але Рульї зафіксував м'яч у руках. На 72-й хвилині Крупський прострілив уздовж воріт суперника, проте ніхто з партнерів по команді не встиг дотягнутися до м'яча. Через хвилину Криськів та Краснопір завадили один одному пробити у порожній кут воріт із центру чужого штрафного майданчика. Потім Очеретько потрапив до Отаменді після м'якої передачі від Криськіва.

Тьяго Альмада відзначає черговий гол на Олімпіаді. Фото: Reuters/Nir Elias

Українські футболісти не здавалися та атакували до фінального свистка, проте пропустили ще один гол на 90-й хвилині. Фесюн відбив м'яч після удару по своїх воротах, але ніхто не завадив Ечеверрі вдало зіграти на добиванні 0:2. У сухому залишку констатуємо першу перемогу в історії футбольного турніру Олімпіади за досить гарної гри протягом турніру.

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