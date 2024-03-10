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Сборная Украины по дзюдо завоевала четыре медали на Гран-при в Австрии

10 марта 2024 23:37
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины по дзюдо завоевала четыре медали на Гран-при в Австрии
Юлия Курченко. Фото: ФДУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Линце, Австрия прошел этап Гран-при по дзюдо. На этом турнире сборная Украины завоевала четыре медали — одно серебро и три бронзы

В последний день турнира у Украины серебро и бронза, сообщил портал Новини.LIVE.

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В заключительный день турнира Юлия Курченко стала серебряной медалисткой, проиграв в финальной схватке Анне Монта Олек из Германии.

Бронзовую медаль также выиграла Юлия Литвиненко, одолевшая в бронзовом финале бельгийку Вики Версхаре.

В первый день турнира украинцы завоевали две бронзовые медали.

Дильшот Халматов в весовой категории до 60 кг в бронзовом финале одолел Каната Селхана из Казахстана. Украинец имеет уже пять медалей на этапах Гран-при в текущем сезоне.

В весе до 66 кг третьим стал Богдан Ядов. В своем финале за третье место он победил испанца Альберто Мартина Гейтеро. Интересно, что в прошлом году в Линце он стал вторым.

Напомним, ранее Цыганков отметился ассистом за "Жирону" и травмировался перед матчами сборной Украины.

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Австрия
медали
Дзюдо
Сборная Украины по дзюдо

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