Сборная Украины по дзюдо завоевала четыре медали на Гран-при в Австрии

Юлия Курченко. Фото: ФДУ

В Линце, Австрия прошел этап Гран-при по дзюдо. На этом турнире сборная Украины завоевала четыре медали — одно серебро и три бронзы

В последний день турнира у Украины серебро и бронза, сообщил портал Новини.LIVE.

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В заключительный день турнира Юлия Курченко стала серебряной медалисткой, проиграв в финальной схватке Анне Монта Олек из Германии.

Бронзовую медаль также выиграла Юлия Литвиненко, одолевшая в бронзовом финале бельгийку Вики Версхаре.

В первый день турнира украинцы завоевали две бронзовые медали.

Дильшот Халматов в весовой категории до 60 кг в бронзовом финале одолел Каната Селхана из Казахстана. Украинец имеет уже пять медалей на этапах Гран-при в текущем сезоне.

В весе до 66 кг третьим стал Богдан Ядов. В своем финале за третье место он победил испанца Альберто Мартина Гейтеро. Интересно, что в прошлом году в Линце он стал вторым.

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