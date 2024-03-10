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Збірна України з дзюдо здобула чотири медалі на Гран-прі в Австрії

10 березня 2024 23:37
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Агабекян Карен
редактор
Збірна України з дзюдо здобула чотири медалі на Гран-прі в Австрії
Юлія Курченко. Фото: ФДУ
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Агабекян Карен
редактор

У Лінці, Австрія пройшов етап Гран-прі з дзюдо. На цьому турнірі збірна України здобула чотири медалі — одне срібло та три бронзи.

В останній день турніру Україна має срібло та бронзу, повідомив портал Новини.LIVE.

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У завершальний день турніру Юлія Курченко стала срібною медалісткою, програвши у фінальній сутичці Ганні Монта Олек із Німеччини.

Бронзову медаль також виграла Юлія Литвиненко, яка здолала у бронзовому фіналі бельгійку Вікі Версхаре.

В перший день турніру українці вибороли дві бронзові медалі.

Дільшот Халматов у ваговій категорії до 60 кг у бронзовому фіналі здолав Каната Селхана із Казахстану. Українець має вже п'ять медалей на етапах Гран-прі цього сезону.

У вазі до 66 кг третім став Богдан Ядов. У своєму фіналі за третє місце він переміг іспанця Альберто Мартіна Гейтеро. Цікаво, що торік у Лінці він став другим.

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Австрія
медалі
Дзюдо
Збірна України з дзюдо

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