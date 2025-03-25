Украина проиграла Польше после ужасных ошибок Бражко, Салюка и Ермакова

Матч Польша — Украина. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 сыграла товарищеский матч против Польши. Эти игры команда Унаи Мельгосы проводит в рамках подготовки к чемпионату Европы-2025.

Игра завершилась поражением Украины со счетом 2:3, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как сыграли Украина и Польша

Украинцы открыли счет на 19-й минуте и сделали это красиво. Богдан Вьюнник получил мяч в штрафной площадке, сместился к центру, а затем пробил в ближний угол ворот из-под защитника — 0:1.

В начале второго тайма поляки сравняли счет. После ужасных ошибок Владимира Бражко и Тараса Михавка ворота "расстрелял" Шимон Володарчик.

Украина снова вышла вперед на 67-й минуте. Вьюнник получил мяч на линии штрафной площадки и в касание пробил низом под ближнюю штангу.

Украинцы забили красивые голы. Но пропускали после ужасных ошибок. Из-за ужасной игры Владимира Салюка вышел один на один с вратарем Мариуш Форнальчик — 2:2.

На 89-й минуте ошиблись Салюк и Георгий Ермаков, после чего в пустые ворота забил Филипп Шимчак.

Украина должна была побеждать со счетом 2:0, поскольку контролировала матч, но невероятные ошибки привели к другому результату.

Польша — Украина — 3:2

Голы: Влодарчик, 50, Форнальчик, 79, Шимчак, 89 — Вьюнник, 19, 67

Напомним, нападающий сборной Украины Артем Довбик сменит Серию А на чемпионат Испании.

В УПЛ произошла замена главного тренера, благодаря чему работу нашел экс-тренер "Днепра-1".

В мадридском "Реале" определились с заменой Карло Анчелотти на посту главного тренера.

Искусственный интеллект показал в коротком видео карьеру 40-летнего португальца Криштиану Роналду.