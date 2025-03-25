Україна програла Польщі після жахливих помилок Бражка, Салюка та Єрмакова

Матч Польща — Україна. Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 зіграла товариський матч проти Польщі. Ці ігри команда Унаї Мельгоси проводить в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2025.

Гра завершилася поразкою України з рахунком 2:3, передає портал Новини.LIVE.

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Як зіграли Україна та Польща

Українці відкрили рахунок на 19-й хвилині й зробили це красиво. Богдан В’юнник отримав м’яч в штрафному майданчику, змістився до центру, а потім пробив в ближній кут воріт з-під захисника — 0:1.

На початку другого тайму поляки зрівняли рахунок. Після жахливих помилок Володимира Бражка та Тараса Михавка ворота "розстріляв" Шимон Володарчик.

Україна знову вийшла вперед на 67-й хвилині. В’юнник отримав м’яч на лінії штрафного майданчика та в дотик пробив низом під ближню штангу.

Українці забили красиві голи. Але пропускали після жахливих помилок. Через жахливу гру Володимира Салюка вийшов віч-на-віч з воротарем Маріуш Форнальчик — 2:2.

На 89-й хвилині помилилися Салюк та Георгій Єрмаков, після чого в пусті ворота забив Філіп Шимчак.

Україна мала перемагати з рахунком 2:0, оскільки контролювала матч, але неймовірні помилки призвели до іншого результату.

Польща — Україна — 3:2

Голи: Влодарчик, 50, Форнальчик, 79, Шимчак, 89 — В’юнник, 19, 67

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