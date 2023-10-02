Сборная Украины по волейболу сыграла со страной, поставляющей "шахеды" оккупантам

Сборная Украины по волейболу. Фото: en.volleyballworld.com

В то время, когда российские оккупанты используют шахиды иранского производства для обстрела мирных городов в Украине, национальная сборная по волейболу была вынуждена играть против Ирана в отборочном турнире за выход на Олимпийские игры-2024. После поражения от Кубы в первом поединке у Украины не было права на ошибку.

Подробности в материале Новини.LIVE.

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Этот матч был очень важен не только с точки зрения перспектив в отборочном турнире, но и квалификации как таковой. Иран находится на 11 месте в мировом рейтинге - последний проходной за выход на Олимпиаду по "отбору". Украина – 16-я. Поэтому только победа оставляла шансы украинцам в борьбе за место на Играх по рейтингу.

Жеребьевка отборочного этапа была ранее и решение об отказе принимать участие в поединке со страной, оказывающей военную помощь стране-террористке России, Федерацией волейбола Украины не принималось.

Победили даже без капитана

И Украина одержала эту победу, превосходя соперника по каждому компоненту игры на протяжении всего матча при том, что вышла на игру без Олега Плотницкого – капитан сборной провел весь матч на скамейке запасных. Также у Украины была полноценная ротация на позиции либеро — Дмитрий Канаев отыграл в этом матче вместо Александра Бойко.

В первом сете Украина сразу повела 4:0, и на протяжении всей партии Иран не смог выровнять ситуацию - 25:19 в пользу сине-желтых.

Старт второй партии получился более ровным, но Украине удалось выйти вперед с разницей в два-три очка, которые команда Угиса Крастиньша удержала на протяжении всего сета – 25:22 в пользу Украины.

В третьем сете одним из решающих моментов стал рывок Украины 6:1 при счете 7:7 – счет стал 13:8, украинцы повели "+5" и не позволили сопернику вернуться в игру. Третий сет завершился со счетом 25:17 в пользу Украины.

Украина набрала 11,08 очков в мировом рейтинге в этой игре. Сборная Украины осталась на 16 месте в рейтинге, но отставание от 11 позиции, там тот же Иран составляет — 26,51 очко (было около 45 очков до старта олимпийского отборочного турнира).

TEAM STANDINGS 🤯!



Впервые 2 дня из @Paris2024 Qualifiers должны быть крепко с командами как Canada 🇨🇦, Egypt 🇪🇬 and Ukraine 🇺🇦 causing some upsets.



📺 Watch the matches на https://t.co/Rb6x7u4TwH .



⏰ Sep 30 - Oct 8 schedule: https://t.co/hmgJksluIr



🏐 #CloserToParis … pic.twitter.com/Um40YL9LsU — Volleyball World (@volleyballworld) October 2, 2023

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