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Збірна України з волейболу переграла Португалію та вийшла у чвертьфінал Євро

10 вересня 2023 17:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірна України з волейболу переграла Португалію та вийшла у чвертьфінал Євро
Чоловічі збірна України з волейболу. Фото: cev.eu
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Чоловіча збірна України з волейболу успішно провела матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. "Жовто-сині" обіграли Португалію у трьох сетах та вдруге поспіль вийшли до чвертьфіналу Євро.

Подробиці матчу та з ким гратимуть українці далі, в матеріалі Новини.LIVE

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Українці виграли португальців, не давши суперникам взяти жодного сету. В першому були сильніше 25:20, в другому ще потужніше 25:15. Лише в третьому сеті різниця становила 3 очки – 25:22.

Найрезультативнішим у складі України став капітан Олег Плотницький, який набрав 15 очок.

Знову Словенія

Для України це другий чвертьфінал за останні чотири роки. На ЧЄ-2019 українці також дійшли цієї стадії.

Підопічні Угіса Крастіньша у наступному раунді зіграють проти Словенії, яка обіграла Туреччину – 3:2. Матч пройде 11 вересня. Команди вже зустрічалися на груповому етапі, тоді перемогли словенці (3:1).

Нагадаємо, що на груповому етапі Україна програла 3 поспіль матчі та здобула 2 перемоги.

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