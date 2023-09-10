Збірна України з волейболу переграла Португалію та вийшла у чвертьфінал Євро

Чоловічі збірна України з волейболу. Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України з волейболу успішно провела матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи. "Жовто-сині" обіграли Португалію у трьох сетах та вдруге поспіль вийшли до чвертьфіналу Євро.

Подробиці матчу та з ким гратимуть українці далі, в матеріалі Новини.LIVE

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Українці виграли португальців, не давши суперникам взяти жодного сету. В першому були сильніше 25:20, в другому ще потужніше 25:15. Лише в третьому сеті різниця становила 3 очки – 25:22.

⭐️Illia Kovalov was shining bright on the volleyball court at 📍Palace of Culture and Sports in Varna as Ukraine 🇺🇦 advanced to the 1/4 finals of #EuroVolleyM 2023!



👉🏻Enjoy some of his spectacular plays!#CEV #volleyball #EuropeanVolleyball pic.twitter.com/a56L1PPghQ — European Volleyball (@CEVolleyball) September 9, 2023

Найрезультативнішим у складі України став капітан Олег Плотницький, який набрав 15 очок.

Знову Словенія

Для України це другий чвертьфінал за останні чотири роки. На ЧЄ-2019 українці також дійшли цієї стадії.

Підопічні Угіса Крастіньша у наступному раунді зіграють проти Словенії, яка обіграла Туреччину – 3:2. Матч пройде 11 вересня. Команди вже зустрічалися на груповому етапі, тоді перемогли словенці (3:1).

Нагадаємо, що на груповому етапі Україна програла 3 поспіль матчі та здобула 2 перемоги.

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