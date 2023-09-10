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Сборная Украины по волейболу обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро

10 сентября 2023 17:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сборная Украины по волейболу обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро
Мужская сборная Украины по волейболу. Фото: cev.eu
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Мужская сборная Украины по волейболу успешно провела матч 1/8 финала чемпионата Европы. "Желто-синие" обыграли Португалию в трех сетах и во второй раз вышли в четвертьфинал Евро.

Подробности матча и с кем будут играть украинцы дальше, в материале Новини.LIVE

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Украинцы выиграли португальцев, не дав соперникам взять ни одного сета. В первом были сильнее 25:20, во втором еще сильнее 25:15. Только в третьем сете разница составляла 3 очка – 25:22.

Самым результативным в составе Украины стал капитан Олег Плотницкий, набравший 15 очков.

Снова Словения

Для Украины это второй четвертьфинал за последние четыре года. На ЧЕ-2019 украинцы также пришли к этой стадии.

Подопечные Угиса Крастиньша в следующем раунде сыграют против обыгравшей Турцию – 3:2. Матч пройдет 11 сентября. Команды уже встречались на групповом этапе, тогда победили словенцы (3:1).

Напомним, что на групповом этапе Украина проиграла 3 подряд матча и одержала 2 победы.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

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