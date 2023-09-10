Сборная Украины по волейболу обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро

Мужская сборная Украины по волейболу. Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины по волейболу успешно провела матч 1/8 финала чемпионата Европы. "Желто-синие" обыграли Португалию в трех сетах и во второй раз вышли в четвертьфинал Евро.

Подробности матча и с кем будут играть украинцы дальше, в материале Новини.LIVE

Читайте также:

Украинцы выиграли португальцев, не дав соперникам взять ни одного сета. В первом были сильнее 25:20, во втором еще сильнее 25:15. Только в третьем сете разница составляла 3 очка – 25:22.

⭐️Illia Ковальов был блестящий скромный на велоспорте в 📍 Palace of Cultural and Sports в Varna как Украина 🇺🇦 advanced to 1/4 finals #EuroVolleyM 2023!



👉🏻Enjoy some of his spectacular plays! #CEV #volleyball #EuropeanVolleyball pic.twitter.com/a56L1PPghQ — European Volleyball (@CEVolleyball) September 9, 2023

Самым результативным в составе Украины стал капитан Олег Плотницкий, набравший 15 очков.

Снова Словения

Для Украины это второй четвертьфинал за последние четыре года. На ЧЕ-2019 украинцы также пришли к этой стадии.

Подопечные Угиса Крастиньша в следующем раунде сыграют против обыгравшей Турцию – 3:2. Матч пройдет 11 сентября. Команды уже встречались на групповом этапе, тогда победили словенцы (3:1).

Напомним, что на групповом этапе Украина проиграла 3 подряд матча и одержала 2 победы.

Напомним, Армения с Петраковым совершила подвиг в Турции.

Фьюри объяснил, почему не хочет сразиться с Усиком.

Бущан рассказал , какой момент мог все изменить в игре Украина — Англия.

Зинченко – лучший игрок матча с Англией : с Италией планирует повторить.

Подарок Украине: Италия потеряла очки и лидеров в матче с Северной Македонией.