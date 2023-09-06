Збірна України з волейболу переграла Іспанію та вийшла в плей-офф Євро

Українці радіють успіху. Фото: cev.eu

Чоловіча збірна України з волейболу успішно завершила груповий етап чемпіонату Європи з волейболу. Щоб продовжувати виступ у плей-офф, українцям треба було перемагати Іспанію обов'язково з рахунком 3:0 або 3:1.

Подробиці поєдинку в матеріалі Новини.LIVE.

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Зі старту першої партії українці відпустили суперників на три очки 2:5, але вже незабаром зрівняли рахунок 8:8 та навіть не тільки вийшли вперед, а ще й самі повели із різницею у три очки 14:11. Потім була перевага у 5 м’ячів 19:14. Зупинити "жовто-блакитних" іспанці спробували, відстань навіть була мінімальною 21:20, але все ж таки підопічні Угіса Крастіньша здобули першу "вікторію".

У другому сеті українці спробували продовжити у тому ж ключі та повели 7:4, 9:6. Але тепер вже іспанці зрівняли рахунок 9:9. Втім, українська команда знову зуміла піти у невеликий відрив, який ближче до кінця партії виріс до п'яти очок 23:18, а остаточний рахунок виявився таким самим, як і в першому сеті — 25:21.

Euro Volley 🇪🇺



Spain 🇪🇸 0-3 🇺🇦 Ukraine



(21-25, 21-25, 19-25)



Andres Villena 17 (2 blks)

Oleh Plotnytskyi 15 (2 blks)

Vasyl Tupchii 15

Illia Kovalov 12 (3 blks)

Jordi Ferragut 12

Yurii Semeniuk 9 (blks)



Ukraine advances

📸CEV pic.twitter.com/1PJFw9qoAP — Volleypronews (@volleypronews) September 5, 2023

І в третій партії українські волейболісти спочатку зробили собі непоганий доробок 5:2, 9:4, 12:8, 15:10. Саме після цього результату Василь Тупчій невдало провів дві атаки, згодом українці пропустили ейс та блок суперників. На табло з'явилися цифри 15:14, а невдовзі рахунок зрівнявся 16:16. Але добре те, що добре закінчується. Україна зробила вирішальний ривок та виграла сет — 25:19.

Далі — Португалія

Таким чином, здобувши перемогу 3:0, збірна України вийшла до 1/8 фіналу з 3-го місця у групі, випередивши якраз команду "Фурії Роха" та Болгарію.

Далі Україна зустрінеться з Португалією, адже лідери групи словенці переграли болгар.

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