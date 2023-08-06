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Вперше в історії Україна виграла бронзу Чемпіонату Європи з волейболу

6 серпня 2023 20:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Вперше в історії Україна виграла бронзу Чемпіонату Європи з волейболу
Едуард Рєзнік та Сергій Попов, бронзові призери Євро з пляжного волейболу
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Історичне досягнення. У чемпіонаті Європи з пляжного волейболу у Відні (Австрія) українці Сергій Попов та Едуард Рєзнік взяли медалі. Бронзові нагороди стали першими в історії України на першостях континенту з цього виду спорту.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає портал Новини.LIVE.

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Поступившись у півфіналі, сам вихід до якого став історичною подією для нашого пляжного волейболу, парі з Нідерландів — 0-2 (20-22, 18-21), Попов і Рєзнік у матчі за бронзу взяли гору над суперниками з Італії — 2:0 (22:20, 21:13).

"Це божевілля"

Після матчу одесит Рєзнік повідомив, що "це божевілля", та подякував партнеру та фанатам.

"Це неймовірний результат для нас і нашої країни. Зараз Україна переживає дуже важкі часи, і для нас дуже багато означає можливість дати нашому народу трішки щастя", — зазначили Сергій та Едуард у своєму коментарі CEV EuroBeachVolley.

До речі, у Сергія Попова сьогодні ще й День народження. Новоспеченому бронзовому призеру ЧЄ виповнилося 32.

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