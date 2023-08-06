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Впервые в истории Украина выиграла бронзу Чемпионата Европы по волейболу

6 августа 2023 20:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Впервые в истории Украина выиграла бронзу Чемпионата Европы по волейболу
Эдуард Резник и Сергей Попов, бронзовые призеры Евро по пляжному волейболу
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Историческое достижение. В чемпионате Европы по пляжному волейболу в Вене (Австрия) украинцы Сергей Попов и Эдуард Резник взяли медали. Бронзовые награды стали первыми в истории Украины на первенствах континента по этому виду спорта.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает портал Новини.LIVE.

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Уступив в полуфинале, сам выход в который стал историческим событием для нашего пляжного волейбола, паре из Нидерландов — 0-2 (20-22, 18-21), Попов и Резник в матче за бронзу взяли верх над соперниками из Италии — 2:0 (22:20, 21:13).

"Это безумие"

После матча одессит Резник сообщил, что "это безумие", и поблагодарил партнера и фанатов.

"Это невероятный результат для нас и нашей страны. Сейчас Украина переживает очень трудные времена, и для нас очень многое означает возможность дать нашему народу немного счастья", — отметили Сергей и Эдуард в своем комментарии CEV EuroBeachVolley.

Кстати, у Сергея Попова сегодня еще и День рождения. Новоиспеченному бронзовому призеру ЧЕ исполнилось 32.

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