Сборная Украины по волейболу обыграла Испанию и вышла в плей-офф Евро

Украинцы радуются успеху. Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины по волейболу успешно завершила групповой этап чемпионата Европы по волейболу. Чтобы продолжать выступление в плей-офф, украинцам нужно было побеждать Испанию обязательно со счётом 3:0 или 3:1.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

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Со старта первой партии украинцы отпустили соперников на три очка 2:5, но уже вскоре сравняли счет 8:8 и даже не только вышли вперед, но и сами повели с разницей в три очка 14:11. Потом было преимущество в 5 мячей 19:14. Остановить "желто-синих" испанцы попробовали, расстояние даже было минимальным 21:20, но все же подопечные Угиса Крастиньша получили первую "викторию".

Во втором сете украинцы попытались продлить в том же ключе и повели 7:4, 9:6. Но теперь уже испанцы сравняли счёт 9:9. Впрочем, украинская команда снова сумела пойти в небольшой отрыв, который ближе к концу партии вырос до пяти очков 23:18, а окончательный счет оказался таким же, как и в первом сете — 25:21.

Euro Volley 🇪🇺



Spain 🇪🇸 0-3 🇺🇦 Ukraine



(21-25, 21-25, 19-25)



Andres Villena 17 (2 blks)

Oleh Plotnytskyi 15 (2 blks)

Vasyl Tupchii 15

Иллия Ковальов 12 (3 blks)

Jordi Ferragut 12

Yurii Semeniuk 9 (blks)



Украина advances

📸CEV pic.twitter.com/1PJFw9qoAP — Volleypronews (@volleypronews) September 5, 2023

И в третьей партии украинские волейболисты сначала сделали себе неплохое наследие 5:2, 9:4. 12:8, 15:10. Именно после этого результата Василий Тупчий неудачно провел две атаки, впоследствии украинцы пропустили эйс и блок соперников. На табло появились цифры 15:14, а вскоре счет сравнялся с 16:16. Но хорошо то, что хорошо кончается. Украина совершила решающий рывок и выиграла сет — 25:19.

Дальше — Португалия.

Таким образом, одержав победу 3:0, сборная Украины вышла в 1/8 финала с 3-го места в группе, опередив как раз команду "Фурии Роха" и Болгарию.

Далее Украина встретится с Португалией, ведь лидеры группы словенцы обыграли болгар.

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