Збірна України з волейболу зіграла з країною, яка поставляє "шахеди" окупантам
В той час коли російські окупанти використовують "шахеди" іранського виробництва для обстрілу мирних міст в Україні, національна збірна з волейболу була змушена грати проти Ірану у відбірковому турнірі за вихід на Олімпійські ігри-2024. Після поразки від Куби у першому поєдинку Україна не мала права на помилку.
Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.
Цей матч був дуже важливим не лише з погляду перспектив у відбірному турнірі, а й кваліфікації як такої. Іран знаходиться на 11-му місці у світовому рейтингу — останній прохідний за вихід на Олімпіаду з "добору". Україна — 16-та. Тому лише перемога залишала шанси українцям у боротьбі за місце на Іграх за рейтингом.
Жеребкування відбіркового етапу було раніше та рішення про відмову брати участь у поєдинку з країною, яка надає військову допомогу країні-терористці Росії, Федерацією волейболу України не приймалось.
Перемогли навіть без капітана
І Україна здобула цю перемогу, перевершуючи суперника по кожному компоненту гри протягом усього матчу при тому, що вийшла на гру без Олега Плотницького — капітан збірної провів весь матч на лаві запасних. Також Україна мала повноцінну ротацію на позиції ліберо — Дмитро Канаєв відіграв у цьому матчі замість Олександра Бойка.
У першому сеті Україна одразу повела 4:0, і впродовж усієї партії Іран не зміг вирівняти ситуацію — 25:19 на користь “синьо-жовтих”.
Старт другої партії вийшов більш рівним, але Україні вдалося вийти вперед із різницею у два-три очки, які команда Угіса Крастіньша втримала протягом усього сету — 25:22 на користь України.
Чоловіча збірна України розгромила Іран у другому матчі відбору на Олімпійські ігри-2024:— Superleague. Ukrainian Championship of volleyball (@UAvolleyball) October 2, 2023
Іран🇮🇷– Україна🇺🇦: 0:3 (19:25, 22:25, 17:25) #пвлу #українаволейбол #волейболукраїна #збірнаукраїни #ukrainevolleyball #fivb #roadtoparis2024 #volleyballqualifier #closertoparis pic.twitter.com/wWu9CtpwEs
У третьому сеті одним із вирішальних моментів став ривок України 6:1 за рахунку 7:7 — рахунок став 13:8, українці повели "+5" та не дозволили супернику повернутися в гру. Третій сет завершився з рахунком 25:17 на користь України.
Україна набрала 11,08 очок у світовому рейтингу в цій грі. Збірна України залишилася на 16-му місці в рейтингу, але відставання від 11-ї позиції, там той же Іран складає — 26,51 очко (було близько 45 очок до старту олімпійського відбіркового турніру).
TEAM STANDINGS 🤯!— Volleyball World (@volleyballworld) October 2, 2023
The first 2 days of the @Paris2024 Qualifiers have been intense with teams like Canada 🇨🇦, Egypt 🇪🇬 and Ukraine 🇺🇦 causing some upsets.
📺 Watch the matches on https://t.co/Rb6x7u4TwH.
⏰ Sep 30 - Oct 8 schedule: https://t.co/hmgJksluIr
🏐 #CloserToParis… pic.twitter.com/Um40YL9LsU
Україна піднялася на п'яте місце у групі відбору та залишається у боротьбі за вихід на Олімпіаду.
Попереду Україна має два вкрай важливі матчі у відборі — проти Італії, сьогодні о 23:00, та Бразилії (четвер, 5 жовтня, 02:30).
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