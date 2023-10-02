Збірна України з волейболу зіграла з країною, яка поставляє "шахеди" окупантам

Збірна України з волейболу. Фото: en.volleyballworld.com

В той час коли російські окупанти використовують "шахеди" іранського виробництва для обстрілу мирних міст в Україні, національна збірна з волейболу була змушена грати проти Ірану у відбірковому турнірі за вихід на Олімпійські ігри-2024. Після поразки від Куби у першому поєдинку Україна не мала права на помилку.

Подробиці в матеріалі Новини.LIVE.

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Цей матч був дуже важливим не лише з погляду перспектив у відбірному турнірі, а й кваліфікації як такої. Іран знаходиться на 11-му місці у світовому рейтингу — останній прохідний за вихід на Олімпіаду з "добору". Україна — 16-та. Тому лише перемога залишала шанси українцям у боротьбі за місце на Іграх за рейтингом.

Жеребкування відбіркового етапу було раніше та рішення про відмову брати участь у поєдинку з країною, яка надає військову допомогу країні-терористці Росії, Федерацією волейболу України не приймалось.

Перемогли навіть без капітана

І Україна здобула цю перемогу, перевершуючи суперника по кожному компоненту гри протягом усього матчу при тому, що вийшла на гру без Олега Плотницького — капітан збірної провів весь матч на лаві запасних. Також Україна мала повноцінну ротацію на позиції ліберо — Дмитро Канаєв відіграв у цьому матчі замість Олександра Бойка.

У першому сеті Україна одразу повела 4:0, і впродовж усієї партії Іран не зміг вирівняти ситуацію — 25:19 на користь “синьо-жовтих”.

Старт другої партії вийшов більш рівним, але Україні вдалося вийти вперед із різницею у два-три очки, які команда Угіса Крастіньша втримала протягом усього сету — 25:22 на користь України.

У третьому сеті одним із вирішальних моментів став ривок України 6:1 за рахунку 7:7 — рахунок став 13:8, українці повели "+5" та не дозволили супернику повернутися в гру. Третій сет завершився з рахунком 25:17 на користь України.

Україна набрала 11,08 очок у світовому рейтингу в цій грі. Збірна України залишилася на 16-му місці в рейтингу, але відставання від 11-ї позиції, там той же Іран складає — 26,51 очко (було близько 45 очок до старту олімпійського відбіркового турніру).

TEAM STANDINGS 🤯!



The first 2 days of the @Paris2024 Qualifiers have been intense with teams like Canada 🇨🇦, Egypt 🇪🇬 and Ukraine 🇺🇦 causing some upsets.



📺 Watch the matches on https://t.co/Rb6x7u4TwH.



⏰ Sep 30 - Oct 8 schedule: https://t.co/hmgJksluIr



🏐 #CloserToParis… pic.twitter.com/Um40YL9LsU — Volleyball World (@volleyballworld) October 2, 2023

Україна піднялася на п'яте місце у групі відбору та залишається у боротьбі за вихід на Олімпіаду.

Попереду Україна має два вкрай важливі матчі у відборі — проти Італії, сьогодні о 23:00, та Бразилії (четвер, 5 жовтня, 02:30).

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