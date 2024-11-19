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Сборная Украины потерпела третье фиаско подряд в отборе на Евро

19 ноября 2024 23:19
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам и выбыла из квалификации
Аймен Слити после гола. Фото: onsoranje.nl
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Украины U-19 сыграла третий матч группового этапа квалификации чемпионата Европы-2025. Соперником команды Дмитрия Михайленко стали Нидерланды U-19.

Украинцы проиграли со счетом 0:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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После двух поражений от Казахстана (1:2) и Словении (0:1) украинцев ожидал матч с лидером группы, который играет очень ярко. К тому же, Нидерланды играли дома.

Единственный гол в матче Нидерланды забили на 38-й минуте. Аймен Слити со своей половины поля выбежал на свидание с вратарем сборной Украины и обыграл его.

В своей отборочной группе Украина заняла последнее четвертое место с нулем в графе набранных очков.

Нидерланды U-19 — Украина U-19 — 1:0

Гол: Слити, 38.

Нидерланды U-19: Геркенс, Дейкстра (Ратеринк, 46), Угву, Янсе, Боуланд (Ротс, 46), Ланд (Брем, 81), Кун, Смит (Уфкир, 46) Слити, Берграф (Конаду, 59), Урип .

Украина U-19: Бакус, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дегтярь, Ищенко, Синчук, Осипенко (Цуканов, 63), Лень (Вернаттус, 81), Гусол (Пшеничнюк, 46), Ломага (Шевченко, 63).

Предупреждения: Смит, Янсе, Ланд — Шевченко.

Сборная Украины U-19
Украина стала последней в группе. Фото: УАФ

Напомним, Илья Забарный в январе может перейти в "Манчестер Сити", "Челси" или "Тоттенгем".

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футбол Нидерланды Сборная Украины по футболу Евро-2025 Сборная Украины U-19

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