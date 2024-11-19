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Збірна України зазнала третьої поразки підряд у відборі на Євро

19 листопада 2024 23:19
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Збірна України U-19 програла Нідерландам і вибула з кваліфікації
Аймен Сліті після голу. Фото: onsoranje.nl
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України U-19 зіграла третій матч групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2025. Суперником команди Дмитра Михайленка стали Нідерланди U-19.

Українці програли з рахунком 0:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після двох поразок від Казахстану (1:2) та Словенії (0:1) українців чекав матч з лідером групи, який грає дуже вревнено. До того ж Нідерланди грали вдома.

Єдиний гол в матчі Нідерланди забили на 38-й хвилині. Аймен Сліті зі своєї половини поля вибіг на побачення з воротарем збірної України та обіграв його.

У своїй відбірковій групі Україна посіла останнє четверте місце з нулем в графі набраних очок.

Нідерланди U-19 — Україна U-19 — 1:0

Гол: Сліті, 38.

Нідерланди U-19: Геркенс, Дейкстра (Ратерінк, 46), Угву, Янсе, Боуланд (Ротс, 46), Ланд (Брем, 81), Кун, Сміт (Уфкір, 46) Сліті, Берграф (Конаду, 59), Уріп.

Україна U-19: Бакус, Коробов, Захарченко, Гавриленко, Дігтярь, Іщенко, Синчук, Осипенко (Цуканов, 63), Лень (Вернаттус, 81), Гусол (Пшеничнюк, 46), Ломага (Шевченко, 63).

Попередження: Сміт, Янсе, Ланд — Шевченко.

Сборная Украины U-19
Україна стала останньою в групі. Фото: УАФ

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футбол Нідерланди Збірна України з футболу Євро-2025 Збірна України U-19

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