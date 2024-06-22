Сборная Грузии добилась исторического результата в матче с Чехией

Хвича Кварацхелия и Томаш Холеш борются за мяч. Фото: Reuters/Tomas Holes

На чемпионате Европы-2024 состоялся поединок с участием сборных Грузии и Чехии. Обе команды проиграли в первом туре и больше не могли позволить себе терять очки.

С первых же минут матча соперники продемонстрировали желание атаковать большими силами, сообщает портал Новини.LIVE.

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В первом туре группового этапа Евро-2024 сборная Грузии в драматическом поединке уступила Турции (1:3). Национальная команда Чехии первой забила в ворота Португалии, но в итоге проиграла со счетом 1:2.

Игроки сборной Грузии празднуют гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Чем Грузия удивила Чехию и болельщиков

Грузия — Чехия — 1:1 (1:0)

Голы: Микаутадзе, 45+4 (с пенальти) — Шик, 59.

Грузия: Мамардашвили — Двали, Кашия, Кверквелия (Гвелесиани, 82)— Цитаишвили (Лочошвили, 62), Меквабишвили, Кочорашвили, Какабадзе, Кварацхелия (Лобжанидзе, 82), Давиташвили (Чакватадзе, 62), Микаутадзе (Квилитая, 88).

Тренер: Вилли Саньоль.

Чехия: Станек — Крейчи, Гранач, Голеш — Д.Юрасек (Шевчик, 82), Соучек, Провод (Барак, 82), Цоуфал, Гложек (Лингр, 55), Черны (М.Юрасек, 55) — Шик (Хитил, 68).

Тренер: Иван Гашек.

Сборная Чехии могла забить гол в самом начале матча. Атака на ворота Грузии завершилась несколькими ударами. Но Мамардашвили, который привык отражать большое количество ударов по своим воротам в "Валенсии", не позволил отличиться Глоужеку и Шику (дважды).

Подопечные Гашека большую часть первого тайма не выпускали соперника с половины поля сборной Грузии, у которой не получались контратаки. Глоужек даже забил гол после того как мяч отскочил ему в руку, однако судья не засчитал взятие ворот.

А Грузии хватило всего одной атаке, чтобы шокировать соперника. За минуту до конца первого тайма Гранач сыграл рукой в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти. Микаутадзе почти никогда не промахивается "с точки". Жорж был точен и в этом случае, 1:0!

После перерыва сборная Грузии заиграла более раскованно. На 57-й минуте подопечные Саньоля провели хорошую контратаку, однако Кварацхелия не попал в дальний угол ворот Станека. Две минуты спустя свою атаку провели чехи. Лингр послал мяч в штангу ворот Мамардашвили. Мяч отскочил на Шика, и один из лучших бомбардиров прошлого чемпионата Европы не промахнулся с двух метров, 1:1!

Патрик Шик забил гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Вскоре Шик был вынужден покинуть поле из-за травмы, но и без него сборная Чехии создавала момент за моментом. Мамардашвили регулярно спасал свою команду от второго гола. Грузинская команда потеряла из-за травмы Кварацхелию, но отстояла ничью в этом поединке, хотя на последних секундах матча упустила роскошный шанс вырвать победу.

Обе команды набрали по одному очку и сохранили теоретические шансы на выход в плей-офф турнира. Но в последнем туре Грузия должна победить Португалию, а Чехия — Турцию.

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