Збірна Грузії досягла історичного результату у матчі з Чехією

Хвіча Кварацхелія та Томаш Голеш борються за м'яч. Фото: Reuters/Tomas Holes

На чемпіонаті Європи-2024 відбувся поєдинок за участю збірних Грузії та Чехії. Обидві команди програли у першому турі та більше не могли дозволити собі втрачати очки.

З перших хвилин матчу суперники продемонстрували бажання атакувати великими силами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У першому турі групового етапу Євро-2024 збірна Грузії у драматичному поєдинку поступилася Туреччині (1:3). Національна команда Чехії першою забила у ворота Португалії, але зрештою програла з рахунком 1:2.

Гравці збірної Грузії святкують гол. Фото: Reuters/Fabian Bimmer

Чим Грузія здивувала Чехію та вболівальників

Грузія — Чехія — 1:1 (1:0)

Голи: Мікаутадзе, 45+4 (з пенальті) — Шик, 59.

Грузія: Мамардашвілі — Двалі, Кашія, Кверквелія (Гвелесіані, 82) — Цитаїшвілі (Лочошвілі, 62), Меквабішвілі, Кочорашвілі, Какабадзе, Кварацхелія (Лобжанідзе, 82), Давіташвілі (Чакватадзе, 62) — Мікаутадзе (Квілітая, 88).

Тренер: Віллі Саньоль.

Чехія: Станек — Крейчі, Гранач, Голеш — Д.Юрасек (Шевчик, 82), Соучек, Провод (Барак, 82), Цоуфал, Гложек (Лінгр, 55), Черни (М.Юрасек, 55) — Шик (Гітіл, 68).

Тренер: Іван Гашек.

Збірна Чехії могла забити гол на початку матчу. Атака на ворота Грузії завершилася двома ударами. Але Мамардашвілі, який звик відбивати велику кількість ударів по своїх воротах у "Валенсії", не дозволив відзначитись Глоужеку та Шику (двічі).

Підопічні Гашека більшу частину першого тайму не випускали суперника з половини поля збірної Грузії, яка не мала контратаки. Глоужек навіть забив гол після того, як м'яч відскочив йому в руку, проте суддя не зарахував взяття воріт.

А Грузії вистачило лише одній атаці, щоб шокувати суперника. За хвилину до кінця першого тайму Гранач зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Мікаутадзе майже ніколи не промахується "з крапки". Жорж був точний і в цьому випадку 1:0!

Після перерви збірна Грузії заграла більш розкуто. На 57-й хвилині підопічні Саньоля провели хорошу контратаку, проте Кварацхелія не влучив у дальній кут Станека. Через дві хвилини свою атаку провели чехи. Лінгр послав м'яч у штангу воріт Мамардашвілі. М'яч відскочив на Шика, і один із найкращих бомбардирів минулого чемпіонату Європи не промахнувся з двох метрів, 1:1!

Патрік Шик забив гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Незабаром Шик був змушений залишити поле через травму, але й без нього збірна Чехії створювала момент за моментом. Мамардашвілі регулярно рятував свою команду від другого голу. Грузинська команда втратила через травму Кварацхелію, але відстояла нічию у цьому поєдинку, хоча на останніх секундах матчу згаяла розкішний шанс вирвати перемогу.

Обидві команди набрали по одному очку та зберегли теоретичні шанси на вихід у плей-офф турніру. Але в останньому турі Грузія має перемогти Португалію, а Чехія — Туреччину.

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