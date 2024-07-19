Йоахим Лев возглавит сборную Англии — что известно

Сборную Англии будет тренировать известный немецкий тренер — уже известно, кто это
Сборная Англии по футболу осталась без главного тренера после того, как Гарет Саутгейт ушел из команды. Опытный специалист не смог выиграть ни одного трофея за восемь лет в национальной команде.
Переговоры с потенциальными претендентами на пост наставника трех львов уже идут, сообщил журналист Кристиан Фальк.
Сборная Англии два раза подряд играла в финалах чемпионатов Европы. Также Гарету Саутгейту удавалось вывести команду в полуфинал чемпионата мира. Однако единственным трофеем в составе "трех львов" остался Кубок Мира 1966 года.
Кто возглавит сборную Англии
Новым главным тренером команды может стать Йоахим Лев. Последним местом работы 64-летнего немецкого специалиста была сборная Германии, из которой он ушел еще в 2021 году.
Йоахим Лев работал с Бундестим с 2006 года. Он выиграл вместе с немецкой командой Кубок Мира-2014 и Кубок Конфедераций в 2017 году. После ухода из команды наставник отдыхает и проводит время с семьей. Однако теперь он стал претендентом на пост главного тренера сборной Англии.
Среди кандидатов на эту работу есть еще один немецкий специалист. Речь идет о бывшем наставнике "Боруссии", "ПСЖ" и "Челси" Томасе Тухеле.
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