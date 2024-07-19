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Сборную Англии будет тренировать известный немецкий тренер — уже известно, кто это

19 июля 2024 17:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Йоахим Лев возглавит сборную Англии — что известно
Харри Кейн, Джуд Беллингем и Джон Стоунз на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
Валерий Ковалевич - Редактор

Сборная Англии по футболу осталась без главного тренера после того, как Гарет Саутгейт ушел из команды. Опытный специалист не смог выиграть ни одного трофея за восемь лет в национальной команде.

Переговоры с потенциальными претендентами на пост наставника трех львов уже идут, сообщил журналист Кристиан Фальк

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Сборная Англии два раза подряд играла в финалах чемпионатов Европы. Также Гарету Саутгейту удавалось вывести команду в полуфинал чемпионата мира. Однако единственным трофеем в составе "трех львов" остался Кубок Мира 1966 года. 

Йоахим Лев может возглавить сборную Англии
Йоахим Лев во время матча. Фото: instagram.com/jochlw/

Кто возглавит сборную Англии 

Новым главным тренером команды может стать Йоахим Лев. Последним местом работы 64-летнего немецкого специалиста была сборная Германии, из которой он ушел еще в 2021 году. 

Йоахим Лев работал с Бундестим с 2006 года. Он выиграл вместе с немецкой командой Кубок Мира-2014 и Кубок Конфедераций в 2017 году. После ухода из команды наставник отдыхает и проводит время с семьей. Однако теперь он стал претендентом на пост главного тренера сборной Англии.

Среди кандидатов на эту работу есть еще один немецкий специалист. Речь идет о бывшем наставнике "Боруссии", "ПСЖ" и "Челси" Томасе Тухеле. 

Напомним, Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

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спорт футбол Сборная Англии по футболу тренер Гарет Саутгейт

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