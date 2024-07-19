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Збірну Англії тренуватиме відомий німецький тренер — вже відомо, хто це

19 липня 2024 17:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Йоахім Лев очолить збірну Англії — що відомо
Харрі Кейн, Джуд Беллінгем та Джон Стоунз на Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
Валерій Ковалевич - Редактор

Збірна Англії з футболу залишилася без головного тренера після того, як Гарет Саутгейт пішов із команди. Досвідчений фахівець не зміг виграти жодного трофея за вісім років у національній команді.

Переговори з потенційними претендентами на посаду наставника "трьох левів" уже тривають, повідомив журналіст Крістіан Фальк.

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Збірна Англії двічі поспіль грала у фіналах чемпіонатів Європи. Також Гарету Саутгейту вдавалося вивести команду до півфіналу чемпіонату світу. Однак єдиним трофеєм у складі "трьох левів" залишився Кубок Світу 1966 року.

Йоахім Лев може очолити збірну Англії
Йоахім Лев під час матчу. Фото: instagram.com/jochlw/

Хто очолить збірну Англії

Новим головним тренером команди може стати Йоахім Лев. Останнім місцем роботи 64-річного німецького фахівця була збірна Німеччини, з якої він пішов ще 2021 року.

Йоахім Лев працював із Бундестім з 2006 року. Він виграв разом із німецькою командою Кубок Світу-2014 та Кубок Конфедерацій у 2017 році. Після виходу з команди наставник відпочиває та проводить час із сім'єю. Проте, тепер він став претендентом на посаду головного тренера збірної Англії.

Серед кандидатів на роботу є ще один німецький фахівець. Йдеться про колишнього наставника "Боруссії", "ПСЖ" та "Челсі" Томаса Тухеля.

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спорт футбол Збірна Англії по футболу тренер Гарет Саутгейт

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