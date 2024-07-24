Морату и Родри могут дисквалифицировать за скандальное поведение

Родри с Кубком победителей Евро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Два футболиста национальной команды Испании могут получить двухматчевую дисквалификацию. УЕФА планирует наказать победителей чемпионата Европы за поведение на турнире.

Родри и Альваро Мората нарушили кодекс правил УЕФА во время празднования победы на Евро-2024, сообщает Daily Mail.

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Через сутки после победы над сборной Англии (2:1) в финале Евро-2024 испанская делегация прибыла в Мадрид. Команду встретили сотни болельщиков, а затем в центре города к ним присоединились десятки тысяч любителей футбола. На праздновании победы "красной фурии" произошли несколько эпизодов, которые могут привести к дисквалификации двух футболистов.

Альваро Мората на Евро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Что сделали Родри и Мората

Номинант на "Золотой мяч" по итогам 2024 года Родри во время празднования победы на Евро-2024 выкрикнул: "Гибралтар — это Испания". Футбольная ассоциация Гибралтара, который с 1704 года считается заморской территорией Великобритании, подала официальную жалобу в УЕФА. Действия лучшего игрока Евро-2024 назвали "провокационными и оскорбительными".

Альваро Мората оскорбил не целое государство, а одного игрока. Капитан сборной Испании высмеял футболиста сборной Германии Джамала Мусиалу. Новичок "Милана" во время празднования в Мадриде выкрикивал оскорбления в адрес молодого немца. Теперь и Родри, и Мората могут быть дисквалифицированы на два матча.

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