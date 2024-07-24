Морату та Родрі можуть дискваліфікувати за скандальну поведінку

Родрі із Кубком переможців Євро-2024. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Два футболісти національної команди Іспанії можуть здобути двоматчеву дискваліфікацію. УЄФА планує покарати переможців чемпіонату Європи за поведінку на турнірі.

Родрі та Альваро Мората порушили кодекс правил УЄФА під час святкування перемоги на Євро-2024, повідомляє Daily Mail.

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За добу після перемоги над збірною Англії (2:1) у фіналі Євро-2024 іспанська делегація прибула до Мадриду. Команду зустріли сотні вболівальників, а потім у центрі міста до них приєдналися десятки тисяч шанувальників футболу. На святкуванні перемоги "червоної фурії" сталося декілька епізодів, які можуть призвести до дискваліфікації двох футболістів.

Альваро Мората на Євро-2024. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Що зробили Родрі та Мората

Номінант на "Золотий м'яч" за підсумками 2024 року Родрі під час святкування перемоги на Євро-2024 вигукнув: "Гібралтар — це Іспанія". Футбольна асоціація Гібралтару, який з 1704 року вважається заморською територією Великобританії, подала офіційну скаргу до УЄФА. Дії кращого гравця Євро-2024 назвали "провокаційними та образливими".

Альваро Мората образив не цілу державу, а одного гравця. Капітан збірної Іспанії висміяв футболіста збірної Німеччини Джамала Мусіалу. Новачок "Мілана" під час святкування у Мадриді вигукував образи на адресу молодого німця. Тепер і Родрі, і Мората можуть бути дискваліфіковані на два матчі.

Свій наступний поєдинок збірна Іспанії проведе 5 вересня проти Сербії у Лізі Націй.

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