Сборную Израиля по футболу могут отстранить от участия в международных турнирах

Футболисты сборной Израиля во время матча. Фото: instagram.com/isr.fa/

Страны Ближнего Востока опубликовали текст письма в ФИФА, в котором требуют отстранить сборную Израиля от участия в чемпионатах Европы и мира, а также квалификациям к этим турнирах. Причиной такой просьбы стала военная операция в Секторе Газа.

Подпись под письмом поставили представители 12 ближневосточных стран, сообщает Sky News.

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Инициаторами дисквалификации сборной Израиля по футболу стали федерации четырех стран. Речь идет про Саудовскую Аравию, Катар, Палестину и ОАЭ. Они требуют отстранить команду Алона Хазана от международных матчей до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в Секторе Газа. Помимо ФИФА, письмо было направлено в УЕФА и другие региональные конфедерации.

Футболисты сборной Израиля перед матчем. Фото: instagram.com/isr.fa/

Турнирной положение сборной Израиля

Подопечные Алона Хазара претендуют на выход в основной турнир чемпионата Европы-2024. Соперником сборной Израиля может стать национальная команда Украины — обе они принимают участие в квалификации отборочной кампании к турниру.

Уже 23 марта Израиль сыграет с Исландией, а Украина 21 марта сразится с Боснией и Герцеговиной. В случае побед в этих поединках команды Алона Хазара и Сергея Реброва разыграют путевку на Евро-2024.

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