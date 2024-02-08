Сборную Израиля по футболу могут отстранить от участия в международных турнирах
Страны Ближнего Востока опубликовали текст письма в ФИФА, в котором требуют отстранить сборную Израиля от участия в чемпионатах Европы и мира, а также квалификациям к этим турнирах. Причиной такой просьбы стала военная операция в Секторе Газа.
Подпись под письмом поставили представители 12 ближневосточных стран, сообщает Sky News.
Инициаторами дисквалификации сборной Израиля по футболу стали федерации четырех стран. Речь идет про Саудовскую Аравию, Катар, Палестину и ОАЭ. Они требуют отстранить команду Алона Хазана от международных матчей до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в Секторе Газа. Помимо ФИФА, письмо было направлено в УЕФА и другие региональные конфедерации.
Турнирной положение сборной Израиля
Подопечные Алона Хазара претендуют на выход в основной турнир чемпионата Европы-2024. Соперником сборной Израиля может стать национальная команда Украины — обе они принимают участие в квалификации отборочной кампании к турниру.
Уже 23 марта Израиль сыграет с Исландией, а Украина 21 марта сразится с Боснией и Герцеговиной. В случае побед в этих поединках команды Алона Хазара и Сергея Реброва разыграют путевку на Евро-2024.
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