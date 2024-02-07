Фигуристку Валиеву дисквалифицировали из-за огромной дозы допинга — оправдание стало курьезом

Камила Валиева во время выступления. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Известная российская фигуристка Камила Валиева нескоро сможет вернуться на лед. Спортивно-арбитражный суд (CAS) признал дисквалификацию юной спортсменки законной.

В организме Валиевой еще два года назад обнаружили допинг, и теперь ее наказание признали полностью законным, сообщает официальный сайт CAS.

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Допинг‑проба "Б" россиянки Камилы Валиевой оказалась положительной. В ее организме обнаружили вещество триметазидин. Это препарат, который должен нормализовать энергетический метаболизм клеток. Он запрещен для спортсменов во время международных турниров.

Камила Валиева после оценок за номер. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Курьез в деле о допинге Валиевой

Камила Валиева считалась восходящей звездой мирового спорта. В 15 лет она завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине, была чемпионкой Европы. Она стала четвертой фигуристкой в истории этого спорта, которой удалось выполнить такой сложный элемент, как тройной аксель.

Однако вскоре после Игр в Пекине грянул скандал. Допинг-проба спортсменки показала положительный результат. Разбирательство растянулось на годы. И хотя российское антидопинговое агентство "РУСАДА" оправдало Валиеву, фигуристку лишили большинства международных наград.

Показания по делу Валиевой. Скриншот telegram

Четырехлетняя дисквалификация россиянки вступила в силу в декабре 2021 года. Курьез ситуации заключается в оправдании Валиевой. Ее адвокаты заявили, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки в десерте, которым Камилу угостил ее дедушка. Однако даже в России сомневаются в существовании этого родственника.

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