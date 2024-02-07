Фігуристку Валієву дискваліфікували через величезну дозу допінгу — виправдання стало курйозом

Каміла Валієва під час виступу. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Відома російська фігуристка Каміла Валієва нескоро зможе повернутись на лід. Спортивно-арбітражний суд (CAS) визнав дискваліфікацію юної спортсменки законною.

В організмі Валієвої ще два роки тому виявили допінг, і тепер її покарання визнали повністю законним, повідомляє офіційний сайт CAS.

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Допінг-проба "Б" росіянки Каміли Валієвої виявилася позитивною. У її організмі виявили речовину триметазидин. Це препарат, який має нормалізувати енергетичний метаболізм клітин. Його заборонено для спортсменів під час міжнародних турнірів.

Каміла Валієва після оцінок за номер. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Курйоз у справі про допінг Валієвої

Каміла Валієва вважалася висхідною зіркою світового спорту. У 15 років вона здобула золоту медаль Олімпіади-2022 у Пекіні, була чемпіонкою Європи. Вона стала четвертою фігуристкою в історії цього спорту, якій вдалося виконати такий складний елемент, як потрійний аксель.

Однак невдовзі після Ігор у Пекіні пролунав скандал. Допінг-проба спортсменки показала позитивний результат. Розгляд розтягнувся на роки. І хоча російське антидопінгове агентство "РУСАДА" виправдало Валієву, фігуристку позбавили більшості міжнародних нагород.

Показання у справі Валієвої. Скриншот telegram

Чотирирічна дискваліфікація росіянки набула чинності у грудні 2021 року. Курйоз ситуації полягає у виправданні Валієвої. Її адвокати заявили, що заборонена речовина потрапила до організму спортсменки у десерті, яким Камілу пригостив її дідусь. Однак навіть у Росії мають сумніви щодо існування цього родича.

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