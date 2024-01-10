Легендарного гравця з ганьбою виганяють із футболу

Марк Овермарс під час роботи у "Аяксі". Фото:

Колишній футболіст збірної Нідерландів, "Арсенала" та "Барселони" Марк Овермарс фактично став персоною нон грата по всьому світу. Причиною стала його неналежна поведінка.

Через свій вчинок Овермарсу довелося звільнитися з "Аякса", повідомляє Irishexaminer.

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Марк Овермарс вважався легендою нідерландського футболу та дуже талановитим футбольним функціонером, однак у лютому 2022 року йому довелося залишити посаду директора з футболу в амстердамському "Аяксі". За кілька тижнів до цього стало відомо, що він надсилав недоречні повідомлення та фотографії декільком колегам жіночої статі.

Проблеми Овермарса

Колишньому атакувальному півзахиснику збірної Нідерландів не буде дозволено обіймати будь-яку посаду у професійному футболі протягом як мінімум року через його неналежну поведінку. Футбольна асоціація Нідерландів (KNVB) підтвердила дискваліфікацію Марка Овермарса.

Марк Овермарс прощається із футболом. Фото: instagram.com/officialmarcovermars/

Минулого року незалежний спортивний трибунал заборонив Овермарсу обіймати будь-яку посаду у нідерландському футболі на два роки. Потім KNVB попросив ФІФА перетворити внутрішню дискваліфікацію на глобальну.

Овермарс є технічним директором бельгійського клубу "Антверпен", до якого він приєднався незабаром після свого раптового відходу з "Аяксу".

Представник Овермарса повідомив NRC, що колишнього нападника "Аяксу", "Арсеналу" та "Барселони" було поінформовано про дискваліфікацію, але поки не готовий давати коментарі.

У грудні 2022 року Овермарс переніс інсульт, через який 45% його серця виявилося враженим.

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