Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Легендарного гравця з ганьбою виганяють із футболу arrow

Легендарного гравця з ганьбою виганяють із футболу

10 січня 2024 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легендарного гравця з ганьбою виганяють із футболу
Марк Овермарс під час роботи у "Аяксі". Фото:
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Нідерландів, "Арсенала" та "Барселони" Марк Овермарс фактично став персоною нон грата по всьому світу. Причиною стала його неналежна поведінка.

Через свій вчинок Овермарсу довелося звільнитися з "Аякса", повідомляє Irishexaminer.

Читайте також:

Марк Овермарс вважався легендою нідерландського футболу та дуже талановитим футбольним функціонером, однак у лютому 2022 року йому довелося залишити посаду директора з футболу в амстердамському "Аяксі". За кілька тижнів до цього стало відомо, що він надсилав недоречні повідомлення та фотографії декільком колегам жіночої статі.

Проблеми Овермарса

Колишньому атакувальному півзахиснику збірної Нідерландів не буде дозволено обіймати будь-яку посаду у професійному футболі протягом як мінімум року через його неналежну поведінку. Футбольна асоціація Нідерландів (KNVB) підтвердила дискваліфікацію Марка Овермарса.

Марк Овермарс
Марк Овермарс прощається із футболом. Фото: instagram.com/officialmarcovermars/

Минулого року незалежний спортивний трибунал заборонив Овермарсу обіймати будь-яку посаду у нідерландському футболі на два роки. Потім KNVB попросив ФІФА перетворити внутрішню дискваліфікацію на глобальну.

Овермарс є технічним директором бельгійського клубу "Антверпен", до якого він приєднався незабаром після свого раптового відходу з "Аяксу".

Представник Овермарса повідомив NRC, що колишнього нападника "Аяксу", "Арсеналу" та "Барселони" було поінформовано про дискваліфікацію, але поки не готовий давати коментарі.

У грудні 2022 року Овермарс переніс інсульт, через який 45% його серця виявилося враженим.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі