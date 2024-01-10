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Легендарного игрока с позором выгоняют из футбола

10 января 2024 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Легендарного игрока с позором выгоняют из футбола
Марк Овермарс во время работы в "Аяксе". Фото:
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Нидерландов, "Арсенала" и "Барселоны" Марк Овермарс фактически стал персоной нон грата по всему миру. Причиной стало его неподобающее поведение. 

Из-за своего поступка Овермарсу пришлось уволиться из "Аякса", сообщает Irishexaminer

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Марк Овермарс считался легендой нидерландского футбола и очень талантливым футбольным функционером, однако в феврале 2022 года ему пришлось покинуть пост директора по футболу в амстердамском "Аяксе". За несколько недель до этого стало известно, что он отправлял неуместные сообщения и фотографии нескольким коллегам женского пола.

Проблемы Овермарса 

Бывшему атакующему полузащитнику сборной Нидерландов не будет разрешено занимать какую-либо должность в профессиональном футболе в течение как минимум года из-за его неподобающего поведения. Футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) подтвердила дисквалификацию Марка Овермарса. 

Марк Овермарс
Марк Овермарс прощается с футболом. Фото: instagram.com/officialmarcovermars/

В прошлом году независимый спортивный трибунал запретил Овермарсу занимать любую должность в нидерландском футболе на два года. Затем KNVB попросил ФИФА превратить внутреннюю дисквалификацию в глобальную.

Овермарс является техническим директором бельгийского клуба Антверпен", к которому он присоединился вскоре после своего внезапного ухода из "Аякса".

Представитель Овермарса сообщил NRC, что бывший нападающий "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны" был проинформирован о дисквалификации, но пока не готов давать комментарии. 

В декабре 2022 года Овермарс перенес инсульт, из-за которого 45% его сердца оказалось поражено. 

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

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