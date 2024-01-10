Бавария заплатит Барселоне 220 млн за двух игроков

Де Йонг и Педри празднуют победу. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Мюнхенская "Бавария" готовится предложить контракты сразу нескольким футболистам каталонской "Барселоны". Летняя трансферная кампания может стать рекордной в истории немецкого клуба.

"Бавария" нацелилась на Рональда Араухо и Педри, сообщает Todosfichajes.

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Пока "Барселона" усугубляет свое турнирной положение в Ла Лиге серией неудачных матчей, другие гранды уже мечтают о покупке футболистов каталонской команды. "Бавария" решила пригласить к себе сразу двух лидеров "сине-гранатовых".

Педри расстроен поражением. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Трансферы Педри и Араухо

Мюнхенцы уже несколько недель контактируют с представителями уругвайского защитника Рональда Араухо. Капитан "Барселоны", который присоединился к каталонцам в 2018 году, даже отказался продлевать контракт с клубом как минимум до конца сезона. "Бавария" готова предложить за него 120 млн евро.

Рональд Араухо в матче с "Лас-Пальмасом". Фото: REUTERS/Borja Suarez

Еще сто миллионов мюнхенцы хотят предложить за 21-летнего Педри, который еще несколько лет назад считался главной молодой звездой "Барселоны". В последнее время его карьеру омрачают травмы, но несмотря на этот Педри остается лидером полузащиты "сине-гранатовых".

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