Бавария заплатит Барселоне 220 млн за двух игроков
Мюнхенская "Бавария" готовится предложить контракты сразу нескольким футболистам каталонской "Барселоны". Летняя трансферная кампания может стать рекордной в истории немецкого клуба.
"Бавария" нацелилась на Рональда Араухо и Педри, сообщает Todosfichajes.
Пока "Барселона" усугубляет свое турнирной положение в Ла Лиге серией неудачных матчей, другие гранды уже мечтают о покупке футболистов каталонской команды. "Бавария" решила пригласить к себе сразу двух лидеров "сине-гранатовых".
Трансферы Педри и Араухо
Мюнхенцы уже несколько недель контактируют с представителями уругвайского защитника Рональда Араухо. Капитан "Барселоны", который присоединился к каталонцам в 2018 году, даже отказался продлевать контракт с клубом как минимум до конца сезона. "Бавария" готова предложить за него 120 млн евро.
Еще сто миллионов мюнхенцы хотят предложить за 21-летнего Педри, который еще несколько лет назад считался главной молодой звездой "Барселоны". В последнее время его карьеру омрачают травмы, но несмотря на этот Педри остается лидером полузащиты "сине-гранатовых".
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