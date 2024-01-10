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Баварія заплатить Барселоні 220 млн за двох гравців

10 січня 2024 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Баварія заплатить Барселоні 220 млн за двох гравців
Де Йонг та Педрі святкують перемогу. Фото: REUTERS/Pablo Morano
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мюнхенська "Баварія" готується запропонувати контракти одразу кільком футболістам каталонської "Барселони". Літня трансферна кампанія може стати рекордною в історії німецького клубу.

"Баварія" націлилася на Рональда Араухо та Педрі, повідомляє Todosfichajes.

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Поки "Барселона" посилює своє турнірне становище у Ла-Лізі серією невдалих матчів, інші гранди вже мріють про покупку футболістів каталонської команди. "Баварія" вирішила запросити до себе одразу двох лідерів "синьо-гранатових".

Педрі
Педрі засмучений поразкою. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Трансфери Педрі та Араухо

Мюнхенці вже кілька тижнів контактують із представниками уругвайського захисника Рональда Араухо. Капітан "Барселони", який приєднався до каталонців у 2018 році, навіть відмовився продовжувати контракт із клубом як мінімум до кінця сезону. "Баварія" готова запропонувати за нього 120 млн євро.

Рональд Араухо
Рональд Араухо у матчі з "Лас-Пальмасом". Фото: REUTERS/Borja Suarez

Ще сто мільйонів мюнхенці хочуть запропонувати за 21-річного Педрі, котрий ще кілька років тому вважався головною молодою зіркою "Барселони". Останнім часом його кар'єру затьмарюють травми, але попри це, Педрі залишається лідером півзахисту "синьо-гранатових".

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