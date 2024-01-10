Баварія заплатить Барселоні 220 млн за двох гравців

Де Йонг та Педрі святкують перемогу. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Мюнхенська "Баварія" готується запропонувати контракти одразу кільком футболістам каталонської "Барселони". Літня трансферна кампанія може стати рекордною в історії німецького клубу.

"Баварія" націлилася на Рональда Араухо та Педрі, повідомляє Todosfichajes.

Читайте також:

Поки "Барселона" посилює своє турнірне становище у Ла-Лізі серією невдалих матчів, інші гранди вже мріють про покупку футболістів каталонської команди. "Баварія" вирішила запросити до себе одразу двох лідерів "синьо-гранатових".

Педрі засмучений поразкою. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Трансфери Педрі та Араухо

Мюнхенці вже кілька тижнів контактують із представниками уругвайського захисника Рональда Араухо. Капітан "Барселони", який приєднався до каталонців у 2018 році, навіть відмовився продовжувати контракт із клубом як мінімум до кінця сезону. "Баварія" готова запропонувати за нього 120 млн євро.

Рональд Араухо у матчі з "Лас-Пальмасом". Фото: REUTERS/Borja Suarez

Ще сто мільйонів мюнхенці хочуть запропонувати за 21-річного Педрі, котрий ще кілька років тому вважався головною молодою зіркою "Барселони". Останнім часом його кар'єру затьмарюють травми, але попри це, Педрі залишається лідером півзахисту "синьо-гранатових".

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

Лунін готується до трансферу до несподіваного клубу.

Яремчук може повернутися до України, що відомо.

"Динамо" має намір підписати зіркового закордонного футболіста.

Трубін готується до трансферу до нового клубу — що відомо.