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Збірну Ізраїлю з футболу можуть усунути від участі у міжнародних турнірах

8 лютого 2024 12:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірну Ізраїлю з футболу можуть усунути від участі у міжнародних турнірах
Футболісти збірної Ізраїлю під час матчу. Фото: instagram.com/isr.fa/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Країни Близького Сходу опублікували текст листа у ФІФА, в якому вимагають усунути збірну Ізраїлю від участі у чемпіонатах Європи та світу, а також кваліфікацій до цих турнірів. Причиною такого прохання стала військова операція у Секторі Газа.

Підпис під листом поставили представники 12 близькосхідних країн, повідомляє Sky News.

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Ініціаторами дискваліфікації збірної Ізраїлю з футболу стали федерації чотирьох країн. Йдеться про Саудівську Аравію, Катар, Палестину та ОАЕ. Вони вимагають усунути команду Алона Хазана від міжнародних матчів, доки не припиняться бойові дії в Секторі Газа. Крім ФІФА, лист був направлений до УЄФА та інших регіональних конфедерацій.

Збірна Ізраїлю
Футболісти збірної Ізраїлю перед матчем Фото: instagram.com/isr.fa/

Турнірний стан збірної Ізраїлю

Підопічні Алона Хазара претендують на вихід до основного турніру чемпіонату Європи-2024. Суперником збірної Ізраїлю може стати національна команда України — обидві вони беруть участь у кваліфікації відбірної кампанії до турніру.

Вже 23 березня Ізраїль зіграє з Ісландією, а Україна 21 березня битиметься з Боснією та Герцеговиною. У разі перемог у цих поєдинках команди Алона Хазара та Сергія Реброва розіграють путівку на Євро-2024.

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Ізраїль
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Євро-2024

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