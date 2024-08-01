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Зеленский назвал "полусанкциями" участие россиян и белорусов в Олимпиаде

1 августа 2024 16:27
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Допуск спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду-2024 — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из интервью французским СМИ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал допуск спортсменов из России и Беларуси на летнюю Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом, ныне проходящим во Франции. Он назвал их участие в соревнованиях "полусанкциями".

Такое мнение глава государства высказал в интервью представителям французских СМИ в четверг, 1 августа.

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Президент подчеркнул, что многое было сделано для того, чтобы Международный олимпийский комитет ввел и эти "полусанкции".

"Посмотрите на это нейтральное знамя, что там? Пусть будут пятна крови, и тогда пусть выступают", — сказал Зеленский.

Он добавил, что для того, чтобы побороть любую тиранию и авторитаризм, нужно действовать "конкретно", и подчеркнул, что если вводить ограничительные меры — то "давайте", а если это "полусанкции", то "лучше не играть популизмом".

"А чем отличается Северная Корея от Беларуси в этом случае? Северная Корея, угрожающая ядерным оружием всему миру, продает ракеты и артиллерийские — миллионы артиллерийских снарядов — России, и все эти миллионы уходят на убийство украинцев", — сказал Зеленский.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

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Владимир Зеленский Беларусь Украина Олимпийские игры Олимпиада-2024 президент Россия спортсмены

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