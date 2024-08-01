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Зеленський назвав "напівсанкціями" участь росіян і білорусів в Олімпіаді

1 серпня 2024 16:27
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Допуск спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 —Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з інтерв’ю французьким ЗМІ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував допуск спортсменів із Росії та Білорусі на літню Олімпіаду-2024 під нейтральним прапором, яка нині відбувається у Франції. Він назвав їхню участь у змаганнях "напівсанкціями".

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю представникам французьких ЗМІ у четвер, 1 серпня.

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Президент наголосив, що багато було зроблено для того, щоб Міжнародний олімпійський комітет запровадив і ці "напівсанкції".

"Подивіться на цей нейтральний прапор, що там? Хай будуть плями крові, і тоді нехай виступають", — сказав Зеленський.

Він додав, що для того, щоб побороти будь-яку тиранію та авторитаризм треба діяти "конкретно" й підкреслив, що якщо запроваджувати обмежувальні заходи — то "давайте", а якщо це "напівсанкції", то "краще не гратися популізмом".

"А чим відрізняється Північна Корея від Білорусі у цьому разі? Північна Корея, яка погрожує ядерною зброєю всьому світу, продає ракети та артилерійські — мільйони артилерійських снарядів — Росії й всі ці мільйони йдуть на вбивство українців", — сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський Білорусь Україна Олімпійські ігри Олімпіада-2024 президент Росія спортсмени

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