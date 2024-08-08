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Зеленский поблагодарил спортсменов, которые принесли Украине еще две медали

8 августа 2024 22:16
Галина Шподарева - редактор
Олимпиада-2024 — Президент Зеленский поблагодарил украинских борцов, которые принесли Украине серебро и бронзу
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов, которые завоевали для Украины еще две медали на Олимпийских играх в Париже. Сегодня Жан Беленюк и Парвиз Насибов в греко-римской борьбе взяли бронзовую и серебряную медали.

Об этом Зеленский написал в Telegram в четверг, 8 августа.

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Парвиз Насиров против Хасрата Джафарова. Фото: Reuters

Обращение Зеленского к участникам Олимпиады

"Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Париже. Украинцы добывают серебро и бронзу. Парвиз Насибов, Жан Беленюк, гордимся", — написал Зеленский.

Спортсменов Президент поблагодарил за их силу и характер и заявил, что "такие результаты вдохновляют".

Напомним, Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх.

Насибов с одним глазом проиграл бой в финале Олимпиады — украинец взял серебро.

Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения.

Мирового рекордсмена экстренно госпитализировали прямо во время турнира на Олимпиаде-2024.

Известная спортсменка сделала предложение своему любимому на Олимпиаде-2024.

Владимир Зеленский спорт медали Олимпиада-2024 греко-римская борьба олимпиада серебро бронза

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