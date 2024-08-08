Олимпиада-2024 — Президент Зеленский поблагодарил украинских борцов, которые принесли Украине серебро и бронзу

Зеленский поблагодарил спортсменов, которые принесли Украине еще две медали
Президент Владимир Зеленский поблагодарил спортсменов, которые завоевали для Украины еще две медали на Олимпийских играх в Париже. Сегодня Жан Беленюк и Парвиз Насибов в греко-римской борьбе взяли бронзовую и серебряную медали.
Об этом Зеленский написал в Telegram в четверг, 8 августа.
Обращение Зеленского к участникам Олимпиады
"Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Париже. Украинцы добывают серебро и бронзу. Парвиз Насибов, Жан Беленюк, гордимся", — написал Зеленский.
Спортсменов Президент поблагодарил за их силу и характер и заявил, что "такие результаты вдохновляют".
Напомним, Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх.
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