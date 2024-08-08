Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зеленський подякував спортсменам, яки принесли Україні ще дві медалі arrow

Зеленський подякував спортсменам, яки принесли Україні ще дві медалі

8 серпня 2024 22:16
Галина Шподарева - редактор
Олімпіада-2024 — Президент Зеленський подякував українським борцям, які принесли Україні срібло та бронзу
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Галина Шподарева - редактор

Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам, які здобули для України ще дві медалі на Олімпійських іграх в Парижі. Сьогодні Жан Беленюк та Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі взяли бронзову та срібну медалі. 

Про це Зеленський написав в Telegram у четвер, 8 серпня. 

Читайте також:
Зеленський подякував спортсменам, яки принесли Україні ще дві медалі - фото 1
Парвіз Насіров проти Хасрата Джафарова. Фото: Reuters
Зеленський подякував спортсменам, яки принесли Україні ще дві медалі - фото 2
Жан Беленюк. Фото: Reuters

Звернення Зеленського до учасників Олімпіади

"Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося", — написав Зеленський.

Спортсменам Президент подякував за їхню силу та характер ті заявив, що "такі результати надихають".

Нагадаємо, Жан Беленюк отримав бронзу на Олімпійських Іграх. 

Насібов з одним оком програв бій у фіналі Олімпіади — українець взяв "срібло".

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження. 

Світового рекордсмена екстрено госпіталізували просто під час турніру на Олімпіаді-2024. 

Відома спортсменка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024. 

Володимир Зеленський спорт медалі Олімпіада-2024 греко-римська боротьба олімпіада срібло бронза

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:31 Костюк перемогла Світоліну та вийшла до третього кола WTA 1000 в Торонто

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

22:23 Чоловік через суд скасував штраф за ухилення від мобілізації — як йому це вдалося

Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

22:16 Зеленський подякував спортсменам, яки принесли Україні ще дві медалі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

22:04 Президентські вибори в США — Єрмак проаналізував ймовірні загрози у випадку перемоги Трампа

22:02 Підконтрольні Кремлю ЗМІ порівнюють події в Курській області з Курською битвою

21:46 Графіки відключень — енергетики назвали години зі світлом на Одещині завтра

21:43 Наступ на Курську область — у міноборони Франції заявили, що операцію успішно проводить Україна

21:43 Операція у Курській області — військово-політичний оглядач назвав ймовірну мету

22:31 Костюк перемогла Світоліну та вийшла до третього кола WTA 1000 в Торонто

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

22:23 Чоловік через суд скасував штраф за ухилення від мобілізації — як йому це вдалося

22:16 Зеленський подякував спортсменам, яки принесли Україні ще дві медалі

22:04 Президентські вибори в США — Єрмак проаналізував ймовірні загрози у випадку перемоги Трампа

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

22:02 Підконтрольні Кремлю ЗМІ порівнюють події в Курській області з Курською битвою

21:46 Графіки відключень — енергетики назвали години зі світлом на Одещині завтра

21:43 Наступ на Курську область — у міноборони Франції заявили, що операцію успішно проводить Україна

21:43 Операція у Курській області — військово-політичний оглядач назвав ймовірну мету

21:38 У Херсоні знову чутно вибухи

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів