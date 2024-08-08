Олімпіада-2024 — Президент Зеленський подякував українським борцям, які принесли Україні срібло та бронзу

Зеленський подякував спортсменам, яки принесли Україні ще дві медалі
Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам, які здобули для України ще дві медалі на Олімпійських іграх в Парижі. Сьогодні Жан Беленюк та Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі взяли бронзову та срібну медалі.
Про це Зеленський написав в Telegram у четвер, 8 серпня.
Звернення Зеленського до учасників Олімпіади
"Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося", — написав Зеленський.
Спортсменам Президент подякував за їхню силу та характер ті заявив, що "такі результати надихають".
Нагадаємо, Жан Беленюк отримав бронзу на Олімпійських Іграх.
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