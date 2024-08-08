Олімпіада-2024 — Президент Зеленський подякував українським борцям, які принесли Україні срібло та бронзу

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський подякував спортсменам, які здобули для України ще дві медалі на Олімпійських іграх в Парижі. Сьогодні Жан Беленюк та Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі взяли бронзову та срібну медалі.

Про це Зеленський написав в Telegram у четвер, 8 серпня.

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Жан Беленюк. Фото: Reuters

Звернення Зеленського до учасників Олімпіади

"Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося", — написав Зеленський.

Спортсменам Президент подякував за їхню силу та характер ті заявив, що "такі результати надихають".

Нагадаємо, Жан Беленюк отримав бронзу на Олімпійських Іграх.

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