Олимпиада-2024 — Зеленский поздравил украинских спортсменов с блестящим выступлением

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал украинских спортсменов и спортсменок с блестящим выступлением на Олимпийских играх в Париже. По результатам соревнований наша страна получила 12 медалей.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram в понедельник, 12 августа.

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Глава государства поздравил с выступлением:

Ольгу Харлан;

Алину Комащук;

Елену Краватскую;

Юлию Бакастову;

Ярославу Магучих;

Александра Хижняка;

Сергея Кулиша;

Илью Ковтуна;

Парвиза Насибова;

Людмилу Лузан;

Анастасию Рыбачок;

Ирину Коляденко;

Ирину Геращенко;

Михаила Кохана;

Жанна Беленюка.

"12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!" — пишет глава государства.

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