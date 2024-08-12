Олимпиада-2024 — Зеленский поздравил украинских спортсменов с блестящим выступлением

Зеленский поздравил украинских спортсменов с блестящим выступлением на Олимпиаде в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал украинских спортсменов и спортсменок с блестящим выступлением на Олимпийских играх в Париже. По результатам соревнований наша страна получила 12 медалей.
Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram в понедельник, 12 августа.
Зеленский поздравил украинских спортсменов с выступлением на Олимпиаде
Глава государства поздравил с выступлением:
- Ольгу Харлан;
- Алину Комащук;
- Елену Краватскую;
- Юлию Бакастову;
- Ярославу Магучих;
- Александра Хижняка;
- Сергея Кулиша;
- Илью Ковтуна;
- Парвиза Насибова;
- Людмилу Лузан;
- Анастасию Рыбачок;
- Ирину Коляденко;
- Ирину Геращенко;
- Михаила Кохана;
- Жанна Беленюка.
"12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!" — пишет глава государства.
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