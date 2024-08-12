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Зеленский поздравил украинских спортсменов с блестящим выступлением на Олимпиаде в Париже

12 августа 2024 11:13
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Олимпиада-2024 — Зеленский поздравил украинских спортсменов с блестящим выступлением
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал украинских спортсменов и спортсменок с блестящим выступлением на Олимпийских играх в Париже. По результатам соревнований наша страна получила 12 медалей.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram в понедельник, 12 августа.

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Глава государства поздравил с выступлением:

  • Ольгу Харлан;
  • Алину Комащук;
  • Елену Краватскую;
  • Юлию Бакастову;
  • Ярославу Магучих;
  • Александра Хижняка;
  • Сергея Кулиша;
  • Илью Ковтуна;
  • Парвиза Насибова;
  • Людмилу Лузан;
  • Анастасию Рыбачок;
  • Ирину Коляденко;
  • Ирину Геращенко;
  • Михаила Кохана;
  • Жанна Беленюка.

"12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!" — пишет глава государства.

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