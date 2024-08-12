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Зеленський привітав українських спортсменів з блискучим виступом на Олімпіаді у Парижі

12 серпня 2024 11:13
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Олімпіада-2024 — Зеленський привітав українських спортсменів з блискучим виступом
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів та спортсменок з блискучим виступом на Олімпійських іграх у Парижі. За результатами змагань, наша країна здобула 12 медалей.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram у понеділок, 12 серпня. 

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Зеленський привітав українських спортсменів з виступом на Олімпіаді

Глава держави привітав з виступом:

  • Ольгу Харлан;
  • Аліна Комащук;
  • Олену Кравацьку;
  • Юлію Бакастову;
  • Ярославу Магучіх;
  • Олександра Хижняка;
  • Сергія Куліша;
  • Іллю Ковтуна;
  • Парвіза Насібова;
  • Людмилу Лузан;
  • Анастасію Рибачок;
  • Ірину Коляденко;
  • Ірину Геращенко;
  • Михайла Кохана;
  • Жана Беленюка.

"12 медалей для України на Олімпійських іграх у Парижі! Українці та українки змогли надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги!", — пише глава держави. 

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