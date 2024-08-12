Олімпіада-2024 — Зеленський привітав українських спортсменів з блискучим виступом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів та спортсменок з блискучим виступом на Олімпійських іграх у Парижі. За результатами змагань, наша країна здобула 12 медалей.

Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram у понеділок, 12 серпня.

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Глава держави привітав з виступом:

Ольгу Харлан;

Аліна Комащук;

Олену Кравацьку;

Юлію Бакастову;

Ярославу Магучіх;

Олександра Хижняка;

Сергія Куліша;

Іллю Ковтуна;

Парвіза Насібова;

Людмилу Лузан;

Анастасію Рибачок;

Ірину Коляденко;

Ірину Геращенко;

Михайла Кохана;

Жана Беленюка.

"12 медалей для України на Олімпійських іграх у Парижі! Українці та українки змогли надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги!", — пише глава держави.

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