Олімпіада-2024 — Зеленський привітав українських спортсменів з блискучим виступом

Зеленський привітав українських спортсменів з блискучим виступом на Олімпіаді у Парижі
Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів та спортсменок з блискучим виступом на Олімпійських іграх у Парижі. За результатами змагань, наша країна здобула 12 медалей.
Про це він повідомив у своєму блозі в Telegram у понеділок, 12 серпня.
Зеленський привітав українських спортсменів з виступом на Олімпіаді
Глава держави привітав з виступом:
- Ольгу Харлан;
- Аліна Комащук;
- Олену Кравацьку;
- Юлію Бакастову;
- Ярославу Магучіх;
- Олександра Хижняка;
- Сергія Куліша;
- Іллю Ковтуна;
- Парвіза Насібова;
- Людмилу Лузан;
- Анастасію Рибачок;
- Ірину Коляденко;
- Ірину Геращенко;
- Михайла Кохана;
- Жана Беленюка.
"12 медалей для України на Олімпійських іграх у Парижі! Українці та українки змогли надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги!", — пише глава держави.
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