Сергей Ребров появился на встрече с Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном

Зеленский пригласил Реброва на встречу с Орбаном — видео
В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На встречу также был приглашен главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.
Ребров перед встречей рассказал, какой в общении Орбан, с которым он лично знаком. Видео с тренером появилось в соцсетях.
Ребров встретился с Орбаном
Ребров перед встречей с Зеленским и Орбаном пообщался с присутствующими журналистами.
Главный тренер сборной Украины рассказал, что его пригласил на встречу Зеленский. К тому же он лично знаком с Орбаном со времен работы с венгерским "Ференцварошем".
Ребров рассказал, что ранее общался с премьер-министром о футболе, и на эту тему с ним легко общаться.
Ранее Ребров с 2018 по 2021 год работал в "Ференцароше", который контролируют представители политической партии Орбана "Фидес". Украинец привел команду к трем чемпионским титулам и историческому выходу в групповой этап Лиги чемпионов.
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