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Зеленский пригласил Реброва на встречу с Орбаном — видео

2 июля 2024 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Сергей Ребров появился на встрече с Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На встречу также был приглашен главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.

Ребров перед встречей рассказал, какой в общении Орбан, с которым он лично знаком. Видео с тренером появилось в соцсетях.

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Ребров встретился с Орбаном

Ребров перед встречей с Зеленским и Орбаном пообщался с присутствующими журналистами.

Главный тренер сборной Украины рассказал, что его пригласил на встречу Зеленский. К тому же он лично знаком с Орбаном со времен работы с венгерским "Ференцварошем".

Ребров рассказал, что ранее общался с премьер-министром о футболе, и на эту тему с ним легко общаться.

Ранее Ребров с 2018 по 2021 год работал в "Ференцароше", который контролируют представители политической партии Орбана "Фидес". Украинец привел команду к трем чемпионским титулам и историческому выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

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Владимир Зеленский футбол Сборная Украины по футболу Виктор Орбан Сергей Ребров

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