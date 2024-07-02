Сергей Ребров появился на встрече с Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На встречу также был приглашен главный тренер национальной сборной Сергей Ребров.

Ребров перед встречей рассказал, какой в общении Орбан, с которым он лично знаком. Видео с тренером появилось в соцсетях.

Читайте также:

Ребров встретился с Орбаном

Ребров перед встречей с Зеленским и Орбаном пообщался с присутствующими журналистами.

Главный тренер сборной Украины рассказал, что его пригласил на встречу Зеленский. К тому же он лично знаком с Орбаном со времен работы с венгерским "Ференцварошем".

Ребров рассказал, что ранее общался с премьер-министром о футболе, и на эту тему с ним легко общаться.

Ранее Ребров с 2018 по 2021 год работал в "Ференцароше", который контролируют представители политической партии Орбана "Фидес". Украинец привел команду к трем чемпионским титулам и историческому выходу в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.

"Кривбасс" может перехватить у "Динамо" игрока сборной Украины.

Роналду установил антирекорд на Евро-2024 — чем отличился португалец.

Де Брюйне нахамил журналистам после вылета Бельгии из Евро-2024.