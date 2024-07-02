Сергій Ребров з'явився на зустрічі з Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На зустріч також було запрошено головного тренера національної збірної Сергія Реброва.

Ребров перед зустріччю розповів, яким у спілкуванні є Орбан, з яким він особисто знайомий. Відео з тренером з'явилося у соцмережах.

Читайте також:

Ребров зустрівся з Орбаном

Ребров перед зустріччю із Зеленським та Орбаном поспілкувався з присутніми журналістами.

Головний тренер збірної України розповів, що запросив його на зустріч Зеленський. До того ж він особисто знайомий із Орбаном з часів роботи з угорським "Ференцварошем".

Ребров зазначив, що раніше спілкувався з прем'єр-міністром про футбол, і на цю тему легко спілкуватися з ним.

Раніше Ребров з 2018 по 2021 рік працював у "Ференцароші", який контролюють представники політичної партії Орбана "Фідес". Українець привів команду до трьох чемпіонських титулів та історичного виходу до групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця.

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України.

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець.

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.