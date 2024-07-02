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Зеленський запросив Реброва на зустріч з Орбаном

2 липня 2024 16:35
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Агабекян Карен
редактор
Сергій Ребров з'явився на зустрічі з Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На зустріч також було запрошено головного тренера національної збірної Сергія Реброва.

Ребров перед зустріччю розповів, яким у спілкуванні є Орбан, з яким він особисто знайомий. Відео з тренером з'явилося у соцмережах.

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Ребров перед зустріччю із Зеленським та Орбаном поспілкувався з присутніми журналістами.

Головний тренер збірної України розповів, що запросив його на зустріч Зеленський. До того ж він особисто знайомий із Орбаном з часів роботи з угорським "Ференцварошем".

Ребров зазначив, що раніше спілкувався з прем'єр-міністром про футбол, і на цю тему легко спілкуватися з ним.

Раніше Ребров з 2018 по 2021 рік працював у "Ференцароші", який контролюють представники політичної партії Орбана "Фідес". Українець привів команду до трьох чемпіонських титулів та історичного виходу до групового етапу Ліги чемпіонів.

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