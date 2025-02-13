СНБО ввел санкции против Жеваго - что с Ворсклой

Константин Жеваго. Фото: poltava.to

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против представителей крупного бизнеса. Один из них связан с футболом, а двое других ранее инвестировали в спорт.

В санкционный список был внесен почетный президент футбольного клуба "Ворскла" Полтава Константин Жеваго.

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Константин Жеваго. Фото: "Ворскла"

Как санкции затронули футбол

Согласно решению, санкции будут бессрочными, а одним из ограничений стала блокировка активов. Все кто попал под них, больше не сможет вести бизнес в Украине как раньше.

Жеваго попал под санкции из-за давнего дела экс-главы Верховного суда Всеволода Князева. В июле 2024 года Высший антикоррупционный суд дал санкцию на заочный арест бизнесмена, который минимум три года находится за границей.

Жеваго на протяжении многих лет является единственным инвестором "Ворсклы", но он не указан бенефициаром футбольного клуба. Поэтому трудно определить, как это повлияет на клуб, где мужская и женская команды успешно выступают в чемпионате Украины.

Кроме Жеваго, под санкции также попал бывший инвестор "Днепра" Игорь Коломойский и экс-инвестор Винницкой "Нивы" Петр Порошенко.

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