РНБО ввела санкції проти Жеваго — що з Ворсклою

Костянтин Жеваго. Фото: poltava.to

Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти представників великого бізнесу. Один з них пов'язаний з футболом, а двоє інших раніше інвестували в спорт.

У санкційний список було внесено почесного президента футбольного клубу "Ворскла" Полтава Костянтина Жеваго.

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Костянтин Жеваго. Фото: "Ворскла"

Як санкції зачепили футбол

Згідно з рішенням, санкції будуть безстроковими, а одним з обмеженням буде блокування активів. Всі хто потрапив під них, більше не зможе вести бізнес в Україні як раніше.

Жеваго потрапив під санкції через давню справу ексголови Верховного суду Всеволода Князєва. В липні 2024 року Вищий антикорупційний суд дав санкцію на заочний арешт бізнесмена, який мінімум три роки знаходиться за кордоном.

Жеваго упродовж багатьох років є єдиним інвестором "Ворскли", але він не вказаний бенефіціаром футбольного клубу. Тому важко визначити, як це вплине на клуб, де чоловіча та жіноча команди успішно виступають в чемпіонаті України.

Окрім Жеваго, під санкції також потрапив колишній інвестор "Дніпра" Ігор Коломойський та ексінвестор Вінницької "Ниви" Петро Порошенко.

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